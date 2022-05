El presidente de México advierte que no irá a la cumbre de las Américas a menos que EE.UU. invite a todos los países de la región

olivertapia

Ciudad de México (CNN) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con boicotear la Cumbre de las Américas del próximo mes y dijo el martes que su participación no se confirmará a menos que el país anfitrión, Estados Unidos, invite a todos los países del hemisferio, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“La participación en la Cumbre de Los Ángeles aún no está resuelta porque estamos proponiendo que nadie quede excluido porque buscamos la unidad de toda América”, dijo López Obrador durante su rueda de prensa diaria en la Ciudad de México.

El presidente López Obrador ha insistido en que se permita asistir a todos los países del hemisferio.

“Sentimos que no debe haber confrontación. Aún con las diferencias, debemos dialogar, todos los americanos, entonces todavía tenemos que resolver este tema; tenemos una muy buena relación con el gobierno del presidente Biden. Queremos que todos estén invitado. Esa es la posición de México”, agregó.

La postura de EE.UU.

Funcionarios estadounidenses han dicho repetidamente que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la cumbre debido a sus antecedentes en materia de derechos humanos.

Como país anfitrión, EE.UU. tiene el privilegio de seleccionar líderes para ser invitados a la cumbre.

Sin embargo, tras los comentarios de López Obrador, la Casa Blanca dijo el martes que no se han tomado decisiones.

“No hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones”, dijo Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Si López Obrador renuncia al lugar de México en la reunión, que se realizará en junio, constituiría un desaire considerable hacia la Casa Blanca y la administración del presidente estadounidense Joe Biden en particular, quienes han tratado de usar la cumbre como un oportunidad de fortalecer los lazos de América Latina con EE.UU., en medio de una creciente interacción china en la región.

López Obrador estuvo en Cuba

El mandatario mexicano habló de regreso en su país luego de una gira por Centroamérica y Cuba, donde se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro. En Cuba, López Obrador dijo que le insistiría a Biden que ningún país de las Américas sea excluido de la cumbre.

“Estoy consciente de que hay grupos políticos en EE.UU. que apuestan por la confrontación, que quisieran tener como rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del embargo a Cuba, muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos”, dijo López Obrador.

“Pero el bloqueo lo considero inapropiado, inhumano (…) un pueblo entero no puede sufrir por el interés de un grupo, entonces el gobierno de Estados Unidos debe decidir sobre esto porque es un tema de derechos humanos, que tiene que ver con soberanía”, agregó.

Y añadió: “Si se excluye. Si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”.

La Cumbre de las Américas es tradicionalmente una reunión de países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, y se realiza cada cuatro años.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido tensas durante décadas, a pesar de que ambos países sostuvieron en abril sus primeras conversaciones de alto nivel en cuatro años.

Nicaragua y Venezuela están en malos términos con Washington luego de una extensa lista de sanciones contra sus gobiernos y recientes elecciones dudosas.

