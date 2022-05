“La Roca”, el mayor diamante blanco jamás subastado, no cumple las expectativas

Verónica Ojeda

(CNN) — El mayor diamante blanco jamás subastado se ha vendido por 21.681.000 francos suizos (US$ 21,9 millones) en la casa Christie’s de Ginebra.

La piedra preciosa de 228,31 quilates, en forma de pera y apodada “La Roca”, procede de Sudáfrica, donde se han encontrado algunos de los diamantes más grandes del mundo, como el “Estrella de África”, en forma de pera, y el “Jubileo de Oro”, en forma de cojín rosa.

“La Roca” tiene el tamaño de una pelota de golf y su antiguo propietario la lució en un lujoso collar de Cartier. Junto con la piedra en forma de pera, el nuevo propietario recibirá también un colgante de diamantes redondos y platino de la marca de lujo francesa.

Antes de la venta, el director del departamento de joyería de Christie’s en Ginebra, Max Fawcett, explicó por qué “La Roca” es una piedra especialmente singular.

“A menudo, con estas piedras más grandes, sacrifican parte de la forma para mantener el peso”, dijo a Reuters. “Esta es una forma de pera perfectamente simétrica y… una de las gemas más raras que se han vendido en una subasta”.

Un diamante blanco de 228,31 quilates llamado “La Roca”. Denis Balibouse/Reuters

A pesar de su grandeza, el precio de subasta de “La Roca” no alcanzó su estimación más baja durante el período de pujas rápidas del miércoles. La casa de subastas había dado al diamante una estimación alta de 30.000.000 CHF (US$ 30,2 millones). En 2017, un intrincado collar de esmeraldas y diamantes del lujoso joyero suizo de Grisogono, que contaba con un destello rectangular central de 163,41 quilates, estableció el récord de venta de un diamante blanco en 33.500.000 CHF (US$ 33,8 millones).

Pero otros lotes de la venta de “Joyas Magníficas” superaron las expectativas, como un broche de zafiro rosa, rubí y diamante de la década de 1940 montado por Cartier, que se vendió por 579.600 CHF (US$ 585.000) -más de 11 veces su estimación máxima- y una tiara de diamantes y perlas del siglo XIX, que se vendió por más del triple de su estimación máxima, 2.394.000 CHF (US$ 2,4 millones).

El último lote fue un diamante casi tan grande como “La Roca”: la piedra amarilla en forma de cojín de 205,07 quilates llamada “El Diamante de la Cruz Roja”. Esta gema se vendió por 14.181.250 CHF (US$ 14,3 millones), una parte de la cual se donará al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede en Ginebra. Vendido por primera vez en Christie’s hace más de un siglo para ayudar a la Cruz Roja británica durante la Primera Guerra Mundial, se estimó que el diamante se vendería por entre US$ 7 y US$ 10 millones, según Fawcett.

