ANALISIS | La masacre de Buffalo sacude aún más a un país inseguro por la violencia

(CNN) — La masacre de este fin de semana en Buffalo, Nueva York, es la prueba más aterradora hasta el momento de una grave amenaza de una ola de terrorismo supremacista blanco, una ideología hirviente y odiosa que se encona en Internet y está agregando una nueva capa de miedo a una era peligrosa y divisiva.

La masacre de 10 personas inocentes en una tienda de comestibles, un ataque presuntamente dirigido contra un vecindario mayoritariamente negro, por un joven de 18 años aparentemente inmerso en la teoría racista del reemplazo étnico y cultural de los blancos, es lo suficientemente horrible y fue solo una de las tragedias masivas con armas que a su vez son demasiado comunes en Estados Unidos, y de las cuales se reportaron varias este fin de semana.

Pero los detalles que surgen sobre las depravadas motivaciones raciales del sospechoso de Buffalo son la última señal de que la política envenenada del país no solo es incapaz de prevenir tal maldad y la carnicería aparentemente interminable causada por la violencia armada. Se está empeorando activamente la situación, tanto que incluso un grupo de personas negras fueron asesinadas a tiros mientras hacían sus compras este sábado.

Más de medio siglo desde los mayores logros del movimiento por los derechos civiles y casi una década y media desde la elección del primer presidente negro, una lista creciente de asesinatos motivados por la ira racial —no solo contra los negros sino también contra los judíos y los hispanos— parece augurar un nuevo pasaje aterrador de la historia en una nación que está internamente dividida.

Esta realidad desencadenó un día de agonía y duelo en Buffalo y en las comunidades minoritarias de todo el país este domingo.

“Alguien condujo desde cientos de kilómetros de distancia, alguien que no era de esta comunidad, que no conocía a esta comunidad, que vino aquí para quitar la mayor cantidad posible de vidas negras, que hizo esto de manera deliberada y premeditada”, dijo el alcalde de Buffalo, Byron Brown en “Face the Nation” de CBS.

El tiroteo en Buffalo hace parte de un patrón difícil de descartar

Habrá afirmaciones de que el tiroteo de Buffalo fue un incidente aislado perpetrado por un extremista enfermo. Pero cada vez es más difícil hacer tales argumentos. La masacre de fieles de 2015 en una iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur; el tiroteo masivo de 2018 en una sinagoga en Pittsburgh, y los asesinatos de 2019 en un Walmart en El Paso, Texas, también fueron motivados por el odio racial.

Estas tendencias contemporáneas, que confirman años de advertencias del FBI de que el terrorismo supremacista blanco es la principal amenaza interna de Estados Unidos, también plantean preguntas profundas.

Por ejemplo, ¿qué nivel de culpabilidad hay para las redes de medios conservadores que presentan material incendiario en horario estelar como la “Teoría del Gran Reemplazo”, que alega que existe un complot organizado para reemplazar a los estadounidenses blancos con votantes negros, hispanos y judíos? Esa línea de subversión racial parece haber influido en el sospechoso de Buffalo, Payton Gendron, según la policía y una copia de lo que parece ser su manifiesto de 180 páginas, que obtuvo CNN.

En el documento, atribuido a Gendron, habla de su percepción de la disminución del tamaño de la población blanca y de los reclamos de reemplazo étnico y cultural de los blancos. Un funcionario familiarizado con la investigación dijo que Gendron, acusado de asesinato en primer grado, hizo declaraciones llenas de odio hacia la comunidad negra después de su arresto. Los investigadores también descubrieron otra información de las órdenes de registro y otros métodos que indicaban que el presunto tirador estaba “estudiando” ataques de odio y tiroteos anteriores.

La política racial siembra una atmósfera febril

Si bien hasta el momento no hay evidencia de que el atacante en Buffalo tuviera un motivo partidista, el ataque se produjo en un momento en que la demagogia racial y la ambigüedad sobre el extremismo blanco se han filtrado en la política, fomentada por políticos como el expresidente Donald Trump.

Y la masacre vuelve a sumir a las empresas de redes sociales, en cuyas redes a veces se filtra ese odio, en una feroz controversia sobre hasta qué punto se debe regular la libertad de expresión para evitar promover una ideología extremista que mata.

“Esto se propaga como un virus. Y es por eso que hago un llamado a los directores ejecutivos de todas las plataformas de redes sociales para que examinen sus políticas y puedan mirarme a los ojos y decirme que se está haciendo todo lo posible para asegúrese de que esta información no se difunda”, dijo el domingo la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, en el programa “State of the Union” de CNN.

“Tienen que ser capaces de identificar cuando información como esta llega, el momento en que llega a la plataforma, y debe eliminarse porque se está extendiendo como pólvora. Estas teorías que resultan en la radicalización de una persona joven sentada en su casa da mucho miedo y es algo con lo que hay que lidiar”.

El tiroteo en Buffalo también desencadenó el ritual familiar y fútil de los políticos que ofrecen oraciones por las víctimas, acompañado de demandas demócratas de control de armas y ofuscación republicana sobre la cuestión de si las armas como la utilizada en el ataque del sábado deberían ser legales.

Nada de lo que ha sucedido desde que el atacante irrumpió en el supermercado sugiere que las reformas moderadas y limitadas a la ley de armas de fuego tengan alguna posibilidad de sortear el atasco del Partido Republicano causado por el obstruccionismo del Senado. Algunos demócratas también podrían preferir no votar sobre medidas de control de armas en un año electoral de mitad de período. Así que hay muchas razones para creer que Buffalo se unirá a otras ciudades cuyos nombres se convertirán en emblemas de la falta de voluntad del país para llegar a un acuerdo sobre cómo prevenir tiroteos masivos.

Un fin de semana de terror con armas en EE.UU.

Si bien el ataque de Buffalo fue el estallido de violencia con armas más horrible de este fin de semana, estuvo lejos de ser el único derramamiento de sangre de este tipo. Varias personas recibieron disparos en una iglesia en el condado de Orange, California. Hasta 20 personas recibieron disparos con solo unas horas de diferencia en varios estallidos de disparos en Milwaukee el viernes por la noche cerca de un juego de los Playoffs de la NBA. En Chicago, el sábado por la noche, un joven de 16 años fue asesinado a tiros cerca de la exhibición de arte público “The Bean” en Millennium Park.

Estados Unidos está sufriendo en más de un sentido, y es probable que el horror en Buffalo exacerbe los sentimientos de inseguridad, en todas sus formas, que muchos estadounidenses están experimentando.

Los padres no pueden encontrar fórmula para bebés. La alta inflación, que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y récords casi diarios establecidos en el costo de un galón de gasolina, está haciendo la vida imposible a millones de estadounidenses. También ha confundido el diagnóstico inicial de la Casa Blanca de que el alto costo de vida fue un resultado “transitorio” de la pandemia y la mayoría de sus esfuerzos para aliviar la presión.

Más de dos años de oleadas sucesivas de covid-19 han matado a un millón de personas en EE.UU., han dejado a muchas más exhaustas y han abierto nuevas divisiones políticas sobre las vacunas y el uso de mascarillas en una nación que parece estar dividiéndose en tribus conservadoras y liberales. Y las cicatrices del ataque al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 se sienten en las elecciones de mitad de período de este año, cuando los candidatos republicanos blanquean lo que sucedió ese día mientras repiten las mentiras de Trump sobre una elección robada.

El estado de ánimo político tempestuoso actual podría ser la regla y no la excepción, pero la acritud y la división están a punto de empeorar aún más cuando se espera que la Corte Suprema dicte un fallo importante sobre el aborto en las próximas semanas. Las marchas por el derecho al aborto en todo el país este fin de semana, en respuesta al proyecto de opinión que anularía el fallo Roe vs. Wade, subrayaron cómo el país se encuentra en la cúspide de otra gran batalla. Si el fallo final destruye el derecho al aborto en todo el país y el problema se devuelve a los estados, las divisiones culturales entre los estados rojos y azules y las ciudades y áreas rurales asegurarán que sea una lucha que durará décadas.

La disputa existencial entre las visiones liberal y conservadora del país se desarrolla en un ambiente febril fomentado deliberadamente por Trump para su propio beneficio político. Las mentiras del expresidente sobre el fraude electoral y su intento de golpe de estado para mantenerse en el poder han envenenado el proceso político y tornado aún más frágil este momento de la historia. Su probable campaña presidencial de 2024 podría acercar aún más al país a un punto de ruptura, y tensar aún más la cohesión racial y social.

El presidente Joe Biden, quien se motivó a postularse en parte por el disgusto que Trump culpó a “ambos lados” por la violencia en la marcha de supremacistas blancos de 2017 en Charlottesville, Virginia, condenó las motivaciones detrás del ataque en Buffalo.

“Todos debemos trabajar juntos para abordar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos. Nuestros corazones están apesadumbrados una vez más, pero nuestra determinación nunca debe vacilar”, dijo el presidente en el Servicio Conmemorativo de los Oficiales Nacionales de la Paz el domingo.

Biden y la primera dama Jill Biden planean viajar a Buffalo para reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo el martes, dijo un funcionario de la Casa Blanca. La visita probablemente traerá recuerdos de la conmovedora visita del entonces presidente Barack Obama a Charleston, cuando se unió al canto de “Amazing Grace” durante un elogio de la reverenda Clementa Pinckney, quien fue asesinada en la masacre de 2015.

Biden no comparte la elocuencia o el significado histórico de Obama como rompedor de barreras. Y siete años después, en medio de las convulsiones políticas que se han producido desde entonces, se enfrenta a una tarea aún más difícil de llevar a una nación fracturada hacia un terreno común.

