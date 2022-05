Exvicecanciller de Nicaragua, Victor Hugo Tinoco, pasa a arresto domiciliario

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — El exvicecanciller de Nicaragua y directivo de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Víctor Hugo Tinoco, fue transferido a su casa bajo régimen de prisión domiciliaria, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de sus redes sociales.

“El Cenidh confirma que al preso político Víctor Hugo Tinoco le han cambiado de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliar, él se encuentra en su casa con algunos familiares, todos incomunicados”.

En otro mensaje el Cenidh solicitó a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, aclarar la situación de salud de Tinoco que fue motivo de preocupación para sus familiares, quienes habían advertido del grave riesgo que corría su vida en el penal de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. “Exigimos que le permitan recibir atención médica especializada, el contacto familiar pleno y que cese la incomunicación”, expresó el Cenidh.

Hasta el momento el Ministerio Público no ha informado oficialmente sobre las causas del cambio en el régimen carcelario de Tinoco y el Poder Judicial tampoco ha publicado nada sobre la medida. Los jueces no responden a preguntas de medios independientes. CNN trató de obtener una reacción de estas instituciones, pero hasta el momento no tenemos respuesta alguna.

El 16 de marzo, Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, había asegurado a través de un audio publicado por el Cenidh que su padre se encontraba en una “grave condición de salud” por la hipertensión que sufre, trastornos del ritmo cardíaco y leucopenia que, según ella, consiste en una baja significativa en el nivel de glóbulos blancos.

El pasado 11 de febrero, la Justicia de Nicaragua declaró a Tinoco culpable del delito de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, y fue condenado a 13 años de cárcel.

La policía detuvo al exvicecanciller el 14 de junio de 2021 en un centro comercial. De acuerdo con el comunicado policial, Tinoco fue detenido por indagación de supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras en contra del país”.

