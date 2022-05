“Fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional”, advierte un legislador de EE.UU. en audiencia sobre ovnis

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo una audiencia pública este martes sobre “fenómenos aéreos no Identificados” (UAP por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis. Se trata de un momento de alto perfil para un tema controvertido que durante mucho tiempo ha sido relegado al margen de la política pública.

La audiencia, que se transmite en vivo, fue convocada por la subcomisión de contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un panel presidido por el representante demócrata André Carson de Indiana.

Carson advirtió en sus comentarios de apertura en la audiencia: “Esta audiencia y nuestro trabajo de supervisión tienen una idea simple en el centro: los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional. Y deben ser tratados de esa manera”.

El Pentágono anuncia planes para coordinar los informes y análisis de ovnis

Inteligencia estadounidense publica reporte sobre ovnis 1:49

Luego dijo: “Durante demasiado tiempo, el estigma asociado con los ovnis se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Los pilotos evitaban informar (sobre eso), o se reían de ellos cuando lo hacían. Los funcionarios del Departamento de Defensa relegaron el problema a la trastienda, o lo barrieron bajo la alfombra por completo, temerosos de una comunidad de seguridad nacional escéptica”.

“Hoy, lo sabemos mejor. Los UAP no tienen explicación, es cierto. Pero son reales. Deben investigarse. Y cualquier amenaza que representen debe mitigarse”, dijo.

Como parte del procedimiento, comparecen ante la subcomisión Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para inteligencia y seguridad, y Scott Bray, subdirector de inteligencia naval. Después de que concluya la audiencia pública, el panel también llevará a cabo una sesión informativa clasificada a puerta cerrada.

¿Qué tiene la tecnología de ovnis que alarma a expertos? 6:01

La audiencia sobre ovnis y los misteriosos objetos voladores

El evento es la primera audiencia pública del Congreso sobre ovnis en décadas. Llega después de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos publicara en 2021 un informe largamente esperado sobre misteriosos objetos voladores que se han visto moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido durante las últimas décadas.

El reporte examinó 144 informes de lo que el Gobierno denomina “fenómeno aéreo no identificado”; solo uno de los cuales los investigadores pudieron explicar al final del estudio. Los investigadores no encontraron evidencia de que los avistamientos representaran vida extraterrestre o un gran avance tecnológico de un adversario extranjero como Rusia o China, pero reconocen que esa es una posible explicación.

Para los legisladores y el personal militar y de inteligencia que trabaja en fenómenos aéreos inexplicables, la mayor preocupación con los episodios no es que la vida extraterrestre esté visitando la Tierra, sino que un adversario extranjero como Rusia o China podría estar presentando algún tipo de tecnología de próxima generación en el espacio aéreo estadounidense que Estados Unidos no conozca.

En noviembre de 2021, el Departamento de Defensa anunció la creación del Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos publica su esperado informe sobre ovnis

El Departamento dijo en un comunicado en ese momento que el propósito del nuevo programa sería sincronizar los esfuerzos del Gobierno de EE.UU. para “detectar, identificar y atribuir objetos de interés” en el espacio aéreo restringido y así “evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada a seguridad de vuelo y seguridad nacional”.

En una declaración antes de la audiencia, Carson dijo: “El pueblo estadounidense espera y merece que sus líderes en el Gobierno y la inteligencia evalúen seriamente y respondan a cualquier riesgo potencial para la seguridad nacional, especialmente aquellos que no entendemos completamente”.

El presidente de la subcomisión agregó: “Desde que llegué al Congreso me he centrado en el tema de los fenómenos aéreos no identificados como una amenaza a la seguridad nacional y un interés de gran importancia para el público estadounidense. Y me complace presidir la primera audiencia abierta de la Comisión de Inteligencia sobre estos eventos. Esto le dará al pueblo estadounidense la oportunidad de aprender lo que hay que saber sobre los incidentes. Y espero escuchar a nuestros testigos sobre este asunto crítico”.

— Alex Rogers y Jeremy Herb de CNN contribuyeron en este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.