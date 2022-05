¿Cómo es la propuesta de los principales candidatos de reforma de pensiones en Colombia?

Germán Padinger

(CNN Español) — Cualquier de los candidatos que se imponga en las elecciones presidenciales en Colombia del próximo 29 de mayo deberá dar cuenta de una cuestión en debate desde hace años: la reforma del sistema de pensiones en el país.

Las pensiones en Colombia se rigen con un modelo paralelo entre la entidad pública Colpensiones, que administra las pensiones de prima media, y los Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas, que administran los fondos de ahorro individual.

Pero cerca del 54,3% de la población colombiana mayor de 65 años no tiene acceso a una pensión, de acuerdo con un informe del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, uno de los porcentajes más altos en toda la región.

Ocho fórmulas de presidente y vicepresidente compiten en esta primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos más votados el 19 de junio.

De acuerdo con las encuestas, hay cuatro candidatos que están concentrando las intenciones de votos del electorado colombiano: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo.

¿Cuál es, entonces, la posición de los principales candidatos presidenciales en Colombia sobre la reforma del sistema de pensiones?

Gustavo Petro (Pacto Histórico)

En el programa de gobierno publicado en su página web, Petro propone avanzar hacia un sistema de pensiones unificado, no competitivo y mayoritariamente público que “garantice el derecho fuera del negocio” e incorpore a quienes no tienen acceso a las pensiones o no pueden contribuir por sus escasos ingresos.

Gustavo Petro.

“El derecho a la pensión será una garantía estatal colectiva basada en la solidaridad social y no en la apropiación privada de beneficios en detrimento de los ahorros de todos los colombianos”, sostiene la plataforma de gobierno del exalcalde de Bogotá y actual senador.

Para concretarlo Petro propone unificar el Sistema General de Pensiones para lograr equilibrio presupuestal y liberar 3 billones de pesos del presupuesto del Gobierno que actualmente son girados a Colpensiones, siguiendo, sostiene el programa, el modelo de Países Bajos y del Banco Mundial.

Petro también propone respetar actuales pensiones y no afectar derechos adquiridos

Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia)

Gutiérrez ha prometido en sus redes sociales que no expropiará pensiones y que no aumentará la edad de pensión. “Vamos a garantizar un modelo sostenible, pensando no solo en las personas mayores, sino también en los jóvenes”, dijo recientemente.

Federico Gutierrez. (Crédito: DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

En su programa de gobierno, Gutiérrez, exalcalde de Medellín, propone “proteger el ahorro” frente a “intenciones de nacionalizarlo” y otorgar una renta vitalicia superior a los 330.000 pesos colombianos mensuales a quienes no tengan pensión.

También propone bajar de 25 a 22 años el tiempo de cotización para los trabajadores que perciben un salario mínimo, y convertir el esquema de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en un régimen semicontributivo.

Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción)

Hernández sostiene en su plan de gobierno que considera al tema de las pensiones como “un asunto de dignidad en la vida de los adultos mayores” y que “es el Estado el principal garante de que no haya colombianos sin el derecho a un retiro digno”.

Rodolfo Hernández.

El candidato propone revisar la implementación de una carga impositiva a los “pensionados privilegiados” para así aplanar “la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría —en la base— percibe una remuneración pequeña”.

Hernández, exalcalde de Bucaramanga, también propone reformar Colpensiones para permitirle captar ahorros y así competir con los fondos privados al momento de generar inversiones.

Sergio Fajardo (Centro Esperanza)

Fajardo sostiene en su programa de gobierno que “la reforma pensional es una de las grandes tareas pendientes en la lucha por reducir la desigualdad social en el país” y propone un ingreso mínimo de 500.000 pesos colombianos para quienes no tienen una pensión, como primer pilar.

Sergio Fajardo. (Crédiro: Gabriel Aponte/Getty Images/ Debate Presidencial Iniciativa de las Américas 2018)

Como segundo pilar, administrado por Colpensiones, Fajardo, exgobernador de Antioquia, propone que los trabajadores coticen sus dos primeros salarios mínimos.

Mientras que en el tercer pilar los trabajadores con ingresos superiores a dos salarios mínimos cotizarán en los fondos de pensiones, mientras el gobierno promueve la competencia, la vigilancia justa a los costos de administración y una adecuada y suficiente atención al ciudadano.

“De esta manera, corregiremos la regresividad del régimen de prima media actual y, al mismo tiempo, eliminaremos la competencia entre éste y el régimen de ahorro individual”, sostiene.

