Taylor Swift dice a los graduados que acepten la vergüenza en el discurso de graduación de la Universidad de Nueva York

(CNN) –Taylor Swift hizo famosa la canción “22” sobre sentirse de 22 años. Una década más tarde, lo está celebrando… es decir, sus propios 22.

La prolífica cantante pop recibió este miércoles un doctorado honorario en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York y también pronunció el discurso de graduación de este año en el Yankee Stadium .

“Estoy 90% segura de que la razón principal por la que estoy aquí es porque tengo una canción llamada ’22′”, bromeó.

A pesar de no recibir una experiencia universitaria de cuatro años, Swift usó su discurso de casi 20 minutos para dar a los recién graduados “trucos de vida” sobre cómo navegar la vida de posgrado y carrera temprana, incluido “la vida puede ser pesada”, para “aprender a vivir al lado de la vergüenza”.

Taylor Swift saluda a los estudiantes que se gradúan durante la ceremonia de graduación de la clase de 2022 de la Universidad de Nueva York. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

“Nos pasarán cosas difíciles. Nos recuperaremos. Aprenderemos de ello. Seremos más resistentes gracias a ello. Mientras tengamos la suerte de respirar, inhalaremos, respiraremos, respiraremos profundamente, exhalaremos”, dijo. “Y ahora soy doctora, así que sé cómo funciona la respiración”, bromeó.

Swift fue anunciada por primera vez como oradora de la ceremonia de graduación de la Universidad de Nueva York en marzo , lo que provocó una gran expectativa entre los fans de la ganadora de 11 premios Grammy. Algunos incluso intentaron comprar boletos para la ceremonia a los estudiantes que se graduaban.

Antes de la graduación, el Instituto de Música Grabada Clive Davis de la Universidad de Nueva York también presentó un curso completo sobre Taylor Swift este año, impartido por la escritora de Rolling Stone Brittany Spanos. El curso cubrió el ascenso de Swift al estrellato pop, así como su personalidad pública.

