Exclusiva: Trevor Reed detalla cómo sobrevivió a las horrendas condiciones de un centro de tratamiento psiquiátrico ruso

(CNN) — Trevor Reed, ciudadano estadounidense y exmilitar estadounidente recientemente liberado después de dos años en una prisión rusa, detalló su desgarradora experiencia al sobrevivir en un centro de tratamiento psiquiátrico en el país en una entrevista exclusiva con CNN.

“En el centro de tratamiento psiquiátrico, yo estaba allí con otros siete presos en una celda. Todos tenían graves problemas de salud psicológica, la mayoría. Entonces, más del 50% de ellos en esa celda estaban allí por asesinato. O por múltiples asesinatos, agresiones sexuales y asesinatos, solo individuos realmente perturbados”, dijo Reed a Jake Tapper de CNN en un clip recién publicado del próximo Informe especial de CNN, “Finally Home: The Trevor Reed Interview”, que se transmitirá este domingo por la noche.

“Y dentro de esa celda, ya sabes, ese no era un buen lugar”, agregó.

“Había sangre por todas las paredes allí, donde los prisioneros se habían suicidado, o matado a otros prisioneros, o intentado hacer eso”, continuó Reed. El váter es solo un agujero en el suelo. Y hay, ya sabes, porquería por todas partes, por todo el suelo, en las paredes. También hay gente ahí que camina que parece zombi”.

En el video, que se transmitió este viernes por la mañana en “New Day” de CNN, Reed dijo que no durmió durante un par de días por temor a lo que las personas de su celda pudieran hacerle.

“¿Sentiste que podrían matarte?” Preguntó Tapper, a lo que Reed respondió: “Sí. Pensé que era una posibilidad”.

Reed dijo que creía que lo enviaron a la instalación como castigo por su continuo impulso para apelar su condena. Su regreso a Estados Unidos a fines del mes pasado puso fin a una prueba de casi tres años.

El exmilitar estadounidense fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2020 tras ser acusado de poner en peligro la “vida y la salud” de policías rusos en un altercado el año anterior. Reed y su familia han negado los cargos en su contra.

Finalmente, Reed fue devuelto a EE.UU. como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de Konstantin Yaroshenko, un contrabandista ruso condenado por conspirar para importar cocaína. Estados Unidos conmutó su sentencia.

Detrás de escena, los funcionarios tanto dentro como fuera del gobierno estadounidense llevaban años trabajando para conseguir la liberación de Reed. El canje del mes pasado, dijo un funcionario de la administración a CNN, fue la culminación de “meses y meses de arduo y cuidadoso trabajo en todo el gobierno de EE.UU.” que tuvo lugar en el contexto de crecientes tensiones entre Washington y Moscú, exacerbadas dramáticamente por la brutal guerra de Rusia contra Ucrania.

Fue la combinación de factores en torno al caso de Reed —incluida la urgente necesidad de abordar su deteriorada salud en la cárcel, el constante activismo de su familia que llevó a una reunión con Biden, y la situación en Ucrania— lo que llevó a Biden a autorizar el canje por Yaroshenko, según dijo una fuente a CNN el mes pasado.

‘No me permitía tener esperanzas’, dijo Trevor Reed

Reed le dijo a Tapper que sentía que nunca regresaría a EE.UU. y dijo que no confiaba en que alguna vez saldría de la prisión rusa.

“Y a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir sobre esto, pero en cierto modo considero que tener esperanza es una debilidad”, dijo. Así que no quería tener esa esperanza de, como, ya sabes, ser liberado de alguna manera y luego que me lo quiten”.

“¿Te has negado a ti mismo la esperanza?”, preguntó Tapper.

“Sí”, dijo Reed. “No me permitiría tener esperanzas”.

Pero los seres queridos de Reed en EE.UU. mantuvieron su esperanza durante su encarcelamiento.

La familia de Reed son los únicos parientes de un detenido que se han reunido con el presidente Joe Biden para presentar su caso. Y dicen que esa reunión fue crucial para traer a Reed a casa.

Prorrogan la detención de la campeona olímpica de baloncesto estadounidense Brittney Griner en Moscú hasta el 18 de junio

“Creemos que esa reunión con el presidente es lo que hizo que sucediera”, dijo Joey Reed, el padre de Trevor, el mes pasado. La madre de Trevor, Paula, también calificó la reunión como “un punto de inflexión”.

Trevor Reed y su familia han prometido continuar con su activismo y luchar por los estadounidenses detenidos ilegalmente en el extranjero.

Otros dos estadounidenses, Paul Whelan y Brittney Griner, siguen detenidos en Rusia.

Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN el mes pasado que no ven necesariamente que la repatriación exitosa de Reed se traduzca en un impulso para los casos de Whelan y Griner, pero dijo que el gobierno de EE.UU. seguirá presionando para que sean liberados y que el canal para posibles intercambios permanecerá abierto.

El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con la esposa de Griner, Cherelle Griner, el sábado.

Según un alto funcionario del Departamento de Estado, el principal diplomático estadounidense transmitió que la liberación de Griner es una prioridad para el departamento y tiene toda su atención.

La familia de Griner, en un comunicado obtenido por CNN, dijo que están “agradecidos por el tiempo que el secretario Blinken asumió su reciente llamada con Cherelle y esperan su reunión cara a cara con el presidente”.

Jennifer Hansler, Kylie Atwood y Kevin Liptak de CNN contribuyeron a este informe.

