Kylian Mbappé dice que jugar fútbol se convirtió en su “refugio” mientras luchaba con una “dura decisión” antes de firmar la extensión de su contrato con el PSG

(CNN) — Kylian Mbappé dice que jugar fútbol se convirtió en su “refugio” mientras luchaba con una “dura decisión” sobre si firmar una extensión de contrato con el París St-Germain o unirse al Real Madrid.

El delantero francés había sido vinculado durante mucho tiempo con el gigante español, pero el sábado se anunció que Mbappé firmó una extensión de su contrato de tres años para permanecer en la capital francesa hasta 2025.

Y el jugador de 23 años admitió que la elección de permanecer en el PSG no fue una que tomara a la ligera.

“Fue una decisión difícil”, dijo en una conferencia de prensa en París. “El fútbol era mi refugio”.

Y añadió: “Sabía que iba a haber un momento para hablar de esto, y quería tomarme mi tiempo para tomar la decisión correcta, para tomar mi decisión. No tuve ningún problema con la presión porque he vivido con eso desde los 14 años”.

Quedarse

La decisión, o la indecisión, de Mbappé sobre su futuro había sido muy discutida en los últimos 12 meses.

El contrato del ganador de la Copa del Mundo de 2018 expiraba este verano boreal, y siendo él mismo un fanático del Real Madrid, era bastante obvia su vinculación con el club.

Incluso en la rueda de prensa del lunes, Mbappé admitió que había estado interesado en fichar con el gigante español.

“Todo el mundo sabe que quería irme el año pasado, y estaba convencido de que sería la mejor decisión en ese momento”.

Pero, según Mbappé, las cosas cambiaron desde entonces y finalmente tomó la decisión la semana pasada de quedarse en Francia.

“Los años pasan pero son diferentes, y el contexto es distinto ahora. Eso va en términos deportivos, y también, en lo personal”, dijo. “Tuve la libertad de tomar una decisión y sé lo importante que es aquí en Francia”.

“Es el país donde he crecido. Siempre he vivido aquí, y dejar mi país no era lo correcto. Hay un aspecto sentimental en esto. Es mi país. El proyecto deportivo también ha cambiado. Eso ha hecho que quiera quedarme aquí, porque creo que mi historia aún no ha terminado. Tanto en lo colectivo, como en lo individual. Creo que hay muchos más capítulos maravillosos que escribir aquí”.

La decisión de Mbappé de permanecer en París llega tras otra temporada estelar de la joven superestrella.

Su equipo, el PSG, se proclamó campeón de la Ligue 1, y él se proclamó máximo goleador y máximo asistente de la liga.

De hecho, el día del anuncio de su ampliación de contrato, Mbappé anotó tres goles en el 5-0 del PSG al Metz.

Sin embargo, a falta de trofeos europeos, sigue habiendo dudas sobre si este nuevo contrato, de gran cuantía, aumentará la participación de Mbappé en el proyecto o si le prometieron convertirse en capitán.

Sin embargo, el jugador de 23 años desmintió estos rumores.

“En cuanto al proyecto aquí, no se necesita una responsabilidad especial para involucrarse en el proyecto. En un club siempre hay un capitán y aquí lo tenemos, así que no busco relevar a Marquinhos. Él desempeña un papel fundamental en el vestuario y se merece el brazalete de capitán. No es una prioridad para mí”.

“No necesito ser el capitán para dar mi punto de vista y dar ejemplo en el campo”.

“Sé que están decepcionados”

La noticia del nuevo contrato de Mbappé en el PSG fue recibida con gran enojo por parte de los aficionados del Real, algo que él reconoció.

“Sé que están decepcionados, espero que entiendan mi decisión”, dijo. “Siempre me han aceptado y he llevado esa camiseta desde los 14 años. Tengo que darles las gracias”.

Poco después de que se anunciara el nuevo contrato de Mbappé, La Liga española, emitió un comunicado en el que decía que presentará una queja sobre el acuerdo por el “incumplimiento del juego limpio financiero de la UEFA” por parte del PSG.

“La Liga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan contra la estabilidad económica del fútbol europeo, poniendo en riesgo cientos de miles de empleos y la integridad del deporte, no solo en las competiciones europeas, sino también en las ligas nacionales”, señaló.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, respondió a estos comentarios este lunes.

“Tal vez sea bueno que a la Ligue 1 le vaya mejor que a la Liga”, dijo Al-Khelaïfi.

“La Liga no es lo que era hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero nosotros también necesitamos respeto”.

“Tenemos al mejor jugador del mundo. Eso es lo que nos importa. En cuanto a lo que dicen los demás, eso no es un problema. No estoy prestando atención a eso”.

