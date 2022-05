¿Cuánto pagan por hora algunas de las marcas más reconocidas de EE.UU.?

CNN en Español

(CNN Español) — Apple anunció que aumentará el salario inicial de los empleados estadounidenses a US$ 22 por hora, lo que implica un incremento del 45% con respecto a los niveles de 2018. ¿Cómo se compara esta cifra con la paga de algunos de los grandes empleadores del país?

Antes de ver las cifras, una aclaración necesaria: los salarios y beneficios están aumentando rápidamente en Estados Unidos, ya que los empresarios intentan cubrir puestos los puestos vacantes y retener al personal, pero esto no implica que esté creciendo el poder adquisitivo de las personas porque los aumentos no logran hacer frente a la inflación.

De hecho, los salarios y beneficios de los trabajadores civiles disminuyeron un 3,7% en los últimos 12 meses que terminaron en marzo al computar la inflación, según el informe del Índice de Coste del Empleo publicado en abril.

Este fue el mayor descenso desde que la Oficina de Estadísticas Laborales comenzó a realizar registros ajustados a la inflación en 2001.

Aquí, un detalle a lo que pagan algunos grandes empleadores.

Amazon

El salario inicial mínimo de Amazon se situaba en US$ 15 para septiembre de 2021, cuando la empresa anunció que planeaba contratar a 125.000 trabajadores fijos de almacén y logística con una paga mayor: más de US$ 18 en promedio.

La compañía también tomó medidas para retener a sus talentos en los trabajos más calificados. En febrero, Amazon anunció un aumento de los topes salariales para su personal tecnológico y corporativo en Estados Unidos de US$ 160.000 al año a US$ 350.000.

McDonald’s

Hace un año, McDonald’s también anunció un aumento en los salarios por hora en sus restaurantes de Estados Unidos, que implicaron que la paga inicial pasara a un mínimo de US$ 11 a US$ 17 por hora, y el rango inicial para los jefes de turno a un mínimo de US$ 15 a US$ 20 dólares, dependiendo del lugar en el que se encuentre el establecimiento.

Starbucks

Starbucks anunció desde 2020 mejoras en sus salarios. En diciembre de ese año se comprometió a asegurar un piso de US$ 15 la hora y, para el verano boreal de 2022, se comprometió a que los baristas cobren de US$ 15 a US$ 23 por hora, según el mercado y la permanencia.

Para el verano de este año, su objetivo es que su salario medio en el país sea de casi US$ 17 la hora.

Este mes, el CEO interino de la cadena, Howard Schultz, dijo que habrá nuevos aumentos pero que estos no necesariamente se aplicarán en los locales donde los trabajadores están sindicalizados.

Walmart

Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, dijo en septiembre que sus trabajadores que se encargan de la parte delantera de la tienda, de los alimentos y de las unidades de mercancía general, recibirán un aumento de al menos un dólar por hora, para una paga de US$ 12. La mejora salarial cubriría a 565.000 trabajadores

El salario promedio en la empresa, según informó en ese momento, ascendía a US$15,25 la hora.

CVS

Para julio de este año, CVS se comprometió a que todos sus trabajadores cobren un salario mínimo de US$ 15 por hora, en el marco de un proceso que anunció en agosto de 2011 y que implica una suba de US$ 4 con respecto al salario mínimo anterior.

Target

El salario mínimo de Target es de US$ 15 la hora desde 2020, aunque la empresa anunció este año que aumentaría la paga inicial de ciertas posiciones a hasta US$ 24 la hora.

Bank of America

US$ 21 por hora es el salario mínimo de Bank of America, que espera llegar a los US$ 25 para 2025, según anunció en octubre de 2021.

¿Cómo se compara con los mínimos federales y estatales?

El mínimo federal es de a US$ 7,25 por hora desde 2009. La cifra no se ajusta automáticamente, sino que es necesario que el Congreso apruebe y el presidente firme una ley a tales efectos. Este período desde 2009 es el más largo que los trabajadores estadounidenses han pasado sin un aumento salarial por mandato federal.

Un total de 30 estados más la ciudad de Washington (Distrito de Columbia) tienen leyes que establecen salarios mínimos mayores al federal, fijado en US$ 7,25 por hora, según la información del Departamento de Trabajo actualizada a enero de 2022.

Puedes ver aquí los estados con mejores mínimos.

Con información de Reuters y de Nathaniel Meyersohn, Brian Fung, Danielle Wiener-Bronner, Tami Luhby y Paul R. La Monica de CNN.

