OPINIÓN | El veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard afecta a muchas más personas

Nota del editor: Kara Alaimo, profesora asociada de la Facultad de Comunicación Lawrence Herbert de la Universidad de Hofstra, escribe sobre temas que afectan a las mujeres y a las redes sociales. Fue portavoz de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro durante el gobierno de Obama. Síguela en Twitter como @karaalaimo. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas.

(CNN) — El miércoles, un jurado encontró que Amber Heard y su exesposo Johnny Depp eran culpables de difamarse mutuamente. Depp había demandado a Heard por US$ 50 millones por difamación después de que ella escribiera un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard contrademandó por US$ 100 millones, alegando que una declaración del abogado de Depp de que sus acusaciones eran un “engaño” constituía una difamación.

Pero el jurado concedió la mayor indemnización a Depp, otorgándole US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos, mientras que a Heard se le concedieron solo US$ 2 millones en daños compensatorios y nada en daños punitivos.

El resultado de este juicio afecta a algo por encima de Depp y Heard, ya que personifica lo mucho que ha retrocedido nuestra sociedad desde el apogeo del movimiento #MeToo.

En 2017, el diario The New York Times reveló las acusaciones de que el productor de Hollywood Harvey Weinstein había abusado de mujeres durante décadas. Llegó tras la noticia, en abril de 2017, de que Fox News había pagado millones a las mujeres que habían presentado denuncias contra el expresentador Bill O’Reilly.

Durante un tiempo, las compuertas parecieron abrirse: una lista recopilada por Vox encontró 262 personas de alto perfil que han sido acusadas de conducta sexual inapropiada desde abril de 2017, incluyendo jefes ejecutivos, celebridades y políticos. Esto parecía señalar una nueva era en la que las víctimas de abusos sexuales tenían más apoyo social para finalmente exigir responsabilidades a sus agresores. Algunos, como Weinstein, fueron a la cárcel, mientras que otros, como el famoso chef Mario Batali, fueron absueltos y el presentador del Today Show, Matt Lauer, perdió su trabajo.

Pero las feministas saben que, cada vez que las mujeres avanzan, provocan una reacción violenta. “Cada vez que empecé a investigar una práctica o expresión feminista popular, siempre hubo una réplica o un desafío hostil”, escribe la profesora de comunicación de la Universidad del Sur de California Sarah Banet-Weiser en “Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny”.

Eso es exactamente lo que vimos en este juicio. El hecho de que Depp demandara a Heard por difamación muestra la amenaza que otras mujeres tendrán que considerar ahora al sopesar si denuncian los abusos: la posibilidad de que se les acuse de difamación.

Depp demandó a Heard a pesar de que un juez en Gran Bretaña ya había determinado en un juicio de 2020 que Depp había agredido repetidamente a Heard y la había hecho “temer por su vida”. Los textos presentados en el tribunal de Depp a su amigo, el actor Paul Bettany, en los que Depp escribió “ahoguémosla antes de quemarla” y habló de tener relaciones sexuales con el cuerpo de Heard después de matarla, posiblemente proporcionan más pruebas de abuso, al igual que el testimonio del consejero matrimonial de la pareja de que Depp y Heard se maltrataban mutuamente.

Depp, por su parte, afirmó que las acusaciones de Heard de abuso físico y sexual eran falsas, declarando: “Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico”.

El hecho de que Depp demandara a Heard por difamación a pesar de las pruebas presentadas en el tribunal y de la sentencia de un juez anterior en el Reino Unido es un duro recordatorio de la amenaza muy real a la que tienen que enfrentarse las mujeres si acusan de abusos a hombres poderosos.

Este juicio también nos recordó otro factor que las víctimas deberán tener en cuenta al denunciar: la posibilidad de que la gente se una para apoyar al presunto agresor y haga más amenazas contra los acusadores. Este caso impulsó a la gente en internet a apoyar a Depp y a seguir abusando de Heard.

El apoyo expresado a Depp en internet fue mucho mayor que el expresado a Heard. Hasta la semana pasada, #IStandWithAmberHeard había recibido unas 8,2 millones de visitas en TikTok. En comparación, #JusticeForJohnnyDepp había acumulado 15.000 millones.

Pero la gente en las redes sociales no solo se puso del lado de Depp. También amenazaron directamente a Heard. “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días”, declaró Heard. “La gente quiere meter a mi bebé en el microondas y me lo dicen”.

Además de esto, Heard tuvo que lidiar con los viejos desafíos de que no le creyeran y de que diseccionaran su propia vida y comportamiento como parte de este juicio, el cual demostró que no es una santa. (Recordemos el testimonio del consejero matrimonial de que Heard también abusaba de Depp. Depp también testificó que Heard le había pegado. Aunque Heard afirmó que solo lo hizo para defenderse, en un clip de audio introducido como prueba dijo: “Sí, empecé una pelea física”).

Este elemento de posible abuso mutuo hizo que el juicio se apartara de muchos otros casos públicos que implican acusaciones unidireccionales de mala conducta – pero también fue un duro recordatorio para las mujeres de que el movimiento #MeToo no ha enseñado al mundo a tomar en serio las reclamaciones de las mujeres y a apoyar a las víctimas aunque sean imperfectas.

Esta demanda comenzó cuando Heard afirmó que era una figura pública que representaba el abuso doméstico. Ahora, se convirtió en una figura pública que representa el abuso social hacia las mujeres que se atreven a hablar, y cuán lejos hemos llegado de ese rayo de esperanza hace apenas unos años de que el movimiento #MeToo podría facilitar que las víctimas de abuso rindan cuentas a sus perpetradores.

