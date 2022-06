¿Hacia dónde pueden crecer en votos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de cara a las elecciones en Colombia?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Dos semanas antes de las elecciones definitivas, el 19 de junio, dos candidatos se disputan millones de votos para llegar a la presidencia de Colombia para el periodo 2022-2026. Gustavo Petro, quien obtuvo alrededor de 8,5 millones de votos, y Rodolfo Hernández, con 5,9 millones de votos, buscan cautivar a los indecisos y los votos de otros candidatos para ganar en segunda vuelta.

¿En dónde buscarán los candidatos los votos necesarios para su victoria el próximo 19 de junio?

Primero, lo que dicen las encuestas

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CM& publicada dos días después de la primera vuelta podría dar algunos indicios de dónde podrían conseguir los votos cada uno.

En primer lugar, la encuesta indica que Hernández es más fuerte que Petro en regiones como el Eje Cafetero y Antioquia, (54% vs. 26); el centro-oriente del país (51% vs. 23%) y el centro-sur del país (46% vs. 34%). Estos lugares fue donde, de hecho, Hernández logró la mayoría de votos en primera vuelta.

Petro, por otra parte, tiene ventaja sobre Hernández en Bogotá (49% vs. 39%); en la región Caribe (48% vs. 33%) y en el Pacífico colombiano (57% vs. 23%). El candidato del Pacto Histórico también obtuvo mayoría de votos en estas regiones, así que puede buscar votos allí.

En segundo lugar, Hernández tiene mayor intención de voto que Petro en los estratos altos (52% vs. 40%). Y ambos tienen empate técnico en la clase media (Hernández, 39% y Petro 41) y entre los estratos bajos (Hernández 40% y Petro 39%).

Y por edades, los votantes más jóvenes se inclinan más hacia Petro, mientas que en la medida que aumenta la edad, más inclinación hay hacia Hernández, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría.

De 18 a 25 años: Petro un 54% — Hernández 26%. De 26 a 40 años: Petro un 45% — Hernández 37%. De 41 a 55 años: Hernández 46% — Petro 34% Más de 56 años: Hernández 53% — Petro 26%.

El “techo” de Petro y el “espacio” de Hernández

Analistas consultados por CNN han intentado vislumbrar cómo podrían crecer en apoyos los candidatos.

El periodista y analista político Ricardo Galán señaló que Petro alcanzó su techo de votos con los 8,5 millones que sacó este domingo y que esa sería una desventaja frente a Hernández, quien tiene menos reconocimiento y podría aprovechar eso de cara al 19 de junio.

“Tiene muchísimo espacio”, dijo Galán a CNN, señalando el potencial electoral de Hernández.

“Era un desconocido en Colombia hasta hace dos meses”, continuó Galán sobre Hernández. “Tiene un reconocimiento en la población de apenas el 70% versus un 96% de Gustavo Petro. Tiene todas las posibilidades de seguir creciendo. Ya el país hoy lo conoce. Y lo más importante: la gente que no está de acuerdo con Gustavo Petro sabe que Rodolfo Hernández puede ganarle a Petro y eso va a ser importante el 19 de junio”, aseguró el analista en CNN.

Sobre el techo electoral de Petro, estas son algunas cifras a analizar:

Hace cuatro años en primera vuelta Petro obtuvo 4,8 millones de votos frente a Iván Duque, que obtuvo 7,6 millones de votos. En la segunda vuelta de 2018, Petro logró 8 millones de votos. Cuatro años después, en 2022, logró aumentar unos 500.000 votos en primera vuelta.

Sin embargo, el analista León Valencia cree que Petro aún tiene mucho espacio por crecer en cuanto a electores las próximas dos semanas.

“Hay un voto muy amplio antipetrista, eso es verdad”, le dijo Valencia a CNN. “Pero también es una realidad que Petro necesita 10 puntos para ganar y Rodolfo Hernández, 22”.

Según Valencia, el 23% de los votos que obtuvo el candidato Fico Gutiérrez (quien quedó en tercer lugar con 5 millones de votos) tendrían que irse completamente para donde Hernández, pero “eso no ocurre nunca en la lógica política”, dice Valencia.

“Alguna gente de Fico se abstiene y seguramente Petro le va a jugar a neutralizar ese voto. Y otra gente se irá para donde Petro porque hay también sectores políticos que apoyaron a Fico que difícilmente van a apoyar a Rodolfo Hernández”, agregó Valencia, señalando algunas rivalidades políticas de algunos partidos de derecha que apoyaron a Fico, que no se irían con Hernández.

Pero Galán contradice las matemáticas electorales de Valencia y cree que si los votos de Fico Gutiérrez (23%) y de Sergio Fajardo (4%) van para Hernández, “Rodolfo es ganador indiscutible”, dijo a CNN.

Apoyos de externos

Por el momento, Rodolfo Hernández ha conseguido apoyos de varias figuras clave de la derecha como el excandidato Federico Gutiérrez; algunos congresistas del Centro Democrático y es probable que el voto de esos sectores vaya con este candidato, quien ha dicho públicamente que no acepta los respaldos de “politiqueros” ni partidos o maquinarias políticas, pero sí los votos de las personas que quieran apoyarlo, independientemente de su filiación política. El excandidato Sergio Fajardo, acompañados de exaspirantes de la coalición Centro Esperanza, se reunió con Hernández y expuso unos puntos programáticos para un posible apoyo, aunque eso no se ha concretado.

Y por el otro lado, a la campaña de Petro ya han llegado apoyos importantes como el exaspirante de centro Alejandro Gaviria, así como Luis Gilberto Murillo, el excandidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. También se han unido algunos sectores del Partido Alianza Verde y del Nuevo Liberalismo (de centro) que anteriormente apoyaban a Fajardo. Este viernes lo apoyó oficialmente Antanas Mockus, excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá.

La pregunta que queda es si en este contexto de cambio, en el que fueron castigados los partidos y políticos tradicionales, el apoyo público de un político a una de estas campañas sumará o restará.

La última palabra la tienen 39 millones de colombianos el 19 de junio.

