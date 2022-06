¿Por qué no estarán Cuba, Venezuela, Nicaragua (y México) en la Cumbre de las Américas?

Ángela Reyes

(CNN Español) — La Cumbre de las Américas empieza este lunes con la ausencia prevista de al menos siete presidentes del continente, incluido Andrés López Obrador, de México, quien hizo realidad una advertencia que había repetido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas: no asistiría si no se invitaba a todos los países del continente.

“No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, dijo el mandatario, al anunciar que lo representaría el canciller Marcelo Ebrard.

En el centro del debate está la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la reunión en Los Ángeles, la novena de la Cumbre de las Américas y la segunda en Estados Unidos desde que comenzó el encuentro de mandatarios en la década de 1990.

EE.UU. confirma su negativa

Funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la Cumbre debido a su historial contra los derechos humanos.

¿Qué son los mandatos de la Cumbre de las Américas y quién los tiene que cumplir?

El tema incluso llegó al Senado, donde el coordinador de la cumbre, Kevin O’Reilly, confirmó días atrás que Nicolás Maduro no sería invitado. “No, no los reconocemos como un gobierno legítimo”, dijo en respuesta a la pregunta de un republicano.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno de Biden se había negado a proporcionar una lista oficial de las invitaciones, mientras se apuraba a intentar resolver las amenazas. Este lunes la confirmación fue oficial.

“Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre”, dijo un alto funcionario de la administración en una declaración a CNN, señalando que el país tiene “amplia discreción sobre las invitaciones” como anfitrión.

El funcionario también señaló que “los representantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua están registrados para participar en los tres foros de las partes interesadas”.

Las negativas de Cuba, Nicaragua y Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya había confirmado que no participaría, en un mensaje en el que también destacó los esfuerzos de algunos presidentes de la región que “han levantado su voz contra las exclusiones”, incluido López Obrador, para que se invitara a todos.

“Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones”, indicó Díaz-Canel.

El mensaje de Maduro al confirmar que no estaría fue por un canal similar. “En Venezuela tenemos el camino claro: unión, inclusión, diversidad, democracia y el derecho a construir nuestro propio destino. Rechazamos las pretensiones de excluir y discriminar a pueblos en la Cumbre de las Américas”, escribió al respecto en Twitter.

Otro que aseguró que no participaría desde el momento en que se empezó a hablar de una posible exclusión fue Daniel Ortega de Nicaragua. “Esa cumbre no enaltece a nadie… esa cumbre ensucia, embarra”, dijo en un discurso en que confirmó que no le interesaba.

¿Qué otros países no estarán en la Cumbre de las Américas?

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue otro de los que confirmó que no participará tras la negativa de Estados Unidos a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sí, no, tal vez: ¿qué presidentes irán a la Cumbre de las Américas?

Una posición similar adoptó Xiomara Castro, de Honduras, quien había condicionado su participación a una invitación inclusiva. “Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América sin excepción. ‘El estudio más digno de un americano es América'”, escribió en Twitter el 28 de junio.

El guatemalteco Alejandro Giammattei también había confirmado que no estaría.

En este caso, igual, hay otro trasfondo: el enfrentamiento entre Guatemala y Estados Unidos por la reelección de la fiscal general Consuelo Porras, que el Gobierno de Biden ha criticado duramente.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.