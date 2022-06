Cómo un jurado falso en el juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard se viralizó en TikTok

macamilarincon

(CNN) –– Un hombre que se hizo pasar por uno de los siete jurados que deliberaron en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard publicó una serie de contenidos en TikTok la semana pasada sobre lo que, según dijo, eran sus ideas del juicio de alto perfil que cautivó al mundo.

Análisis en TikTok: las publicaciones sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard están convirtiendo a algunos en influencers por accidente

Aunque algunos usuarios perspicaces en las redes sociales se apresuraron a poner en duda su cuenta ––y hasta examinaron de cerca una imagen pixelada de lo que el hombre afirmó eran documentos del jurado y que publicó como supuesta prueba de su servicio––, los ocho videos que publicó en TikTok el pasado jueves y viernes lograron atraer bastante atención.

En conjunto, las publicaciones sumaron más de 2 millones de reproducciones, y creadores de contenido a gran escala las recircularon en YouTube e Instagram, por lo que llegaron exponencialmente a más personas antes de que el hombre desactivara la cuenta en algún momento de la noche del viernes cuando CNN Business intentó obtener comentarios. TikTok no respondió a una solicitud para comentar al respecto.

El diario The Daily Mail difundió los comentarios del hombre como una “exclusiva”, al tiempo que destacó en el titular lo poco que sabía sobre él: “Un hombre que asegura ser JURADO del juicio de Depp-Heard dice que el momento en el que Amber mintió sobre donar el dinero de su acuerdo de divorcio hundió su caso y ese jurado creyó que Johnny era físicamente abusivo, pero no el instigador”. The Daily Mail no respondió a una solicitud de comentarios. Varios otros medios publicaron la historia de manera similar.

OPINIÓN | El veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard afecta a muchas más personas

Pero el hombre detrás de la cuenta de TikTok no reside en Virginia, donde se llevó a cabo el juicio. Y, de hecho, no formó parte del jurado. En un mensaje de texto este domingo, el hombre admitió que todo “era solo una broma”.

Este es el desarrollo más reciente sobre cómo el juicio por difamación que involucró a Johnny Depp y Amber Heard fue aprovechado por creadores de contenido e influencers en TikTok, que a su vez generaron ciclos de noticias. Pero que también reveló información acerca de la conciencia de los usuarios y arrojó sobre el contenido que se premia en las redes sociales.

Según Casey Fiesler, profesor asistente de ciencias de la información en la Universidad de Colorado Boulder y usuario de TikTok, esta plataforma tiende a promover contenido que es polémico de alguna manera, o que el algoritmo ha determinado que las personas quieren ver. Debido a que el hombre que se hizo pasar por un jurado en el caso dijo que creía en la historia de Depp más que en la de Heard, reforzó las creencias de los seguidores de Depp.

“La gente cree las cosas que quiere creer, absolutamente”, apuntó Fiesler.

Feminista: el juicio Depp vs. Heard no mató al movimiento “MeToo” 4:26

Bajo una cuenta con el nombre “seekinginfinite” (“buscando infinito”), el jurado falso declaró en una publicación que quería permanecer en el anonimato por ahora, pero que “consideraría confirmar” su identidad en el futuro. Sus videos, en los que no mostró el rostro, replicaron en gran medida críticas y observaciones comunes que hicieron algunos creadores de redes sociales durante el transcurso del juicio.

El hombre afirmó que se sintió “extremadamente incómodo” con el contacto visual que supuestamente Heard había hecho con él, al punto que dejó de mirarla mientras testificaba. (El frecuente contacto visual de Heard con el jurado fue uno de los temas que más se discutieron durante las veces que subió al estrado). También afirmó ser seguidor de la abogada de Depp, Camille Vásquez, quien se volvió toda una sensación en internet al punto que una TikToker dijo que tatuó a Vásquez.

“Simplemente creo que ella era realmente mordaz y sabía lo que estaba haciendo, y lo hizo con un propósito e integridad”, dijo @seekinginfinite en una de las publicaciones de TikTok, al responder a la pregunta de otro usuario sobre lo que pensaba el jurado de Vásquez. “Dejando de lado lo profesional, ella no estaba tan mal a la vista”.

ANÁLISIS | Depp vs. Heard: ¿es un “juicio de brujas en la era digital” o un veredicto justo?

Es importante destacar que el hombre dejó claro que no le creía a Heard, lo que validó un punto de vista que muchos expresaron durante semanas en la plataforma: “Todo lo que ella decía salía como pura mie***”, sostuvo en su publicación original, calificando a Heard de “mujer loca.”

El hombre tiene poco más de 20 años y trabaja como director de fotografía. Parece haber estado en Hawai durante las deliberaciones del jurado y después del veredicto, según las publicaciones de Instagram. Ante la consulta de si la supuesta insignia de jurado que publicó el tiktoker podría ser legítima, un portavoz del Departamento de Asuntos Públicos del condado de Fairfax dijo que no podía confirmarlo según la imagen compartida en la red social. Además, el portavoz dijo que no puede confirmar las identidades de los jurados que deliberaron en el juicio, debido a que están bajo reserva por un año. Sin embargo, los miembros del jurado pueden hablar sobre su experiencia antes de ese plazo si así lo deciden.

Amber Heard “decepcionada” y Johnny Depp “en paz”: así reaccionaron los actores tras el veredicto

Su perfil de TikTok tuvo algo de credibilidad por el hecho de que no era una cuenta completamente nueva creada solo con el propósito de afirmar ser miembro del jurado: había dos publicaciones anteriores relacionadas con viajes. Pero CNN Business pudo rastrear el nombre y el avatar anteriores de la cuenta de TikTok, que se vinculaban con el hombre en otro lugar en línea.

“Lo borré todo”

Cuando se le preguntó si participó en el juicio, el hombre inicialmente envió un mensaje de texto: “Lo siento, eso no es de su incumbencia”, antes de reconocer que era la persona detrás de la cuenta. “Borré todo, déjenme en paz y no difundan mi información, por favor. No les doy permiso de usar mi información en ningún artículo”, dijo. “Hay cosas más importantes sobre las que escribir, como tiroteos masivos, cambio climático, guerra, etc.”, añadió.

No está claro qué buscaba el hombre, o por qué él mismo dedicaría tiempo a publicar sobre el juicio dados los otros problemas sociales apremiantes. Cuando se le preguntó qué lo motivó a hacer publicaciones pretendiendo ser un miembro del jurado, dijo: “Lo siento, pero no voy a responder más preguntas”.

¿Qué sigue para Johnny Depp y Amber Heard después del juicio por difamación?

A lo largo del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, una gran parte de los usuarios en TikTok manifestó su apoyo a Depp, cuyo caso se centró en si Heard lo había acusado falsa y maliciosamente de abuso doméstico en un artículo de opinión en The Washington Post en 2018. Heard, por su parte, contrademandó a Depp.

Después de seis semanas de escuchar sus casos, el jurado finalmente declaró que tanto Depp como Heard se habían difamado mutuamente, con Depp recibiendo US$ 15 millones en daños y Heard solo US$ 2 millones.

El algoritmo de TikTok funciona de tal manera que presenta una serie interminable de contenidos a favor de Depp y muchos usuarios encontraron que podían hacerse virales al publicar contenido favorable del actor. Por la naturaleza de su algoritmo, en TikTok, señaló Fiesler, “las probabilidades de que alguien con muy pocos seguidores pueda hacer que algo se viralice es mayor [que en otras plataformas]”.

La abogada de Amber Heard dice que el veredicto del juicio con Johnny Depp envía un “mensaje horrible”

“Lo primero que pensé fue: ‘¿Por qué la gente piensa que esto es real?'”, dijo Fiesler. “Al mismo tiempo, hubo muchos comentarios, claramente solo personas que asumieron que era real. Y ciertamente no había nada que respaldara eso. No hubo ningún tipo de evidencia. Me pareció que esto es totalmente el tipo de cosas que alguien haría simplemente por las reproducciones, por una broma o lo que sea”.

Fiesler dijo que existe un incentivo para que los creadores publiquen contenido con el que las personas interactúen, para obtener más vistas, seguidores y en últimas beneficios financieros si la plataforma propia crece lo suficiente.

Para aquellos que consumen sus noticias principalmente a través de las redes sociales, el peligro está en creer que lo que se muestra es la imagen completa, dijo Fiesler. “Uno de los grandes desafíos con la desinformación en las redes sociales es que es muy, muy difícil corregirla”, agregó.

