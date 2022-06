Lo que debes saber sobre el ETIAS, el nuevo permiso para viajar a Europa a partir de 2023

olivertapia

(CNN Español) — Ciudadanos de al menos 60 países que visitan partes de Europa necesitarán, a partir de 2023, una autorización para ingresar a la Unión Europea, llamado ETIAS.

La Unión Europea anunció en 2018 que creó el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, o ETIAS por sus siglas en inglés, que requerirá “una evaluación previa al viaje de los riesgos de seguridad y migración de los viajeros que se benefician del acceso sin visa al área Schengen”.

El Área Schengen es una zona de 26 países europeos que no tienen fronteras internas y permiten a las personas moverse libremente entre ellos, incluidos países como España, Francia, Grecia, Alemania, Italia y Polonia.

Actualmente, ciudadanos de varios países de América Latina y Estados Unidos pueden viajar a Europa hasta por 90 días sin ningún tipo de autorización de viaje.

Los viajeros que no necesiten visa para entrar al espacio Schengen, incluidos los ciudadanos estadounidenses, deberán solicitar la autorización ETIAS antes de visitar el Área Schengen.

La Comisión Europea dice que será necesario conseguir este documento a partir de mayo de 2023.

Esto es lo que debes saber.

El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, durante una conferencia de prensa sobre el progreso hacia una Unión de Seguridad Europea y la propuesta de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) en la Comisión Europea en Bruselas, el 16 de noviembre de 2016. (Crédito: EMMANUEL DUNAND/AFP a través de Getty Images)

¿Es ETIAS una visa?

NO, ETIAS no es una visa, es una autorización para viajar a la Unión Europea.

La Comisión Europea aclara que los ciudadanos de países que no necesiten visa para entrar al espacio Schengen, seguirán sin necesitar una. Lo que cambia es que los viajeros deberán tramitar el permiso ETIAS antes de su viaje.

“ETIAS será un sistema simple, rápido y cómodo para los visitantes, y, en más del 95 % de los casos, dará lugar a una respuesta positiva en pocos minutos”, dice la Comisión Europea en su página web.

Para obtener este documento no tendrás que ir a un consulado, no te tomarán datos biométricos ni información como la que se recoge durante el proceso de visas, dice la Comisión Europea. Por el contrario, si bien las visas son tramitadas en cuestión de días e incluso meses, ETIAS “solo se tarda unos cuantos minutos” en tramitarse en línea.

“La autorización de viaje ETIAS será un trámite necesario y rápido para todos los viajeros exentos de visado que les permitirá evitar la burocracia y los retrasos cuando se presenten en las fronteras. El SEIAV respetará plenamente este estatuto de exención de visado, facilitará el cruce de la frontera exterior de Schengen y permitirá disfrutar de su estatuto a los visitantes exentos de visado”, dice la Comisión Europea.

¿Cuánto tiempo de validez tendrá ETIAS?

El periodo de validez de ETIAS será de tres años y es válido para un número ilimitado de entradas, según la Comisión Europea.

¿Cuánto cuesta tramitar el permiso?

Los viajeros entre 18 y 70 años tendrán que hacer un único de 7 euros (unos US$ 8) por el permiso de viaje y este será válido por tres años.

Los viajeros menores de 18 años y mayores de 70 están exentos de este pago.

¿Desde cuándo será necesario este permiso?

Según la Página web de la Comisión Europea, se espera que el permiso ETIAS entre en funcionamiento en mayo de 2023.

En este momento el sistema ETIAS no está operando, no se están recogiendo datos de los viajeros y la Comisión Europea “prevé medidas transitorias para garantizar un despliegue fluido del sistema”.

¿Qué países necesitan ETIAS?

Este documento solo aplicará a ciudadanos de países y territorios que no necesitan de visas para entrar al Área Schengen. Los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y de los países pertenecientes al Área Schengen no necesitarán ETIAS.

Por ejemplo: un ciudadano de Noruega que viaje a su país desde América Latina vía Portugal no necesitará ETIAS, pues Noruega es miembro del Área Schengen aunque no sea un estado de la Unión Europea.

Actualmente los ciudadanos de 60 países que no necesitan visa para entrar a la Unión Europea necesitarán este permiso.

Los países del continente americano que sí necesitarán del permiso ETIAS son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Cristobal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Mira aquí la lista completa.

¿Para qué países no aplica este permiso?

El ETIAS no aplica para los viajeros de países que necesitan visa para entrar en Europa. En la actualidad, los países de América que están en esta situación son: Belice, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Surinam.

¿Por qué ETIAS?

Actualmente, las autoridades fronterizas de la Unión Europea cuentan con poca información sobre los viajeros exentos de visa, por tanto ETIAS permitirá abordar esta “brecha de información”, dice la Unión Europea.

Con ETIAS, la Unión Europea busca identificar los “riegos de seguridad, migración irregular o riesgos epidémicos que plantean los visitantes exentos de visa que viajan” al espacio Schengen. Además, dice la Comisión Europea, el documento facilitará el cruce de fronteras para los viajeros que no planteen esos riegos de seguridad y salud pública.

“Después de completar un formulario de solicitud en línea, el sistema realizará verificaciones con los sistemas de información de la UE para fronteras y seguridad y, en la gran mayoría de los casos, emitirá una autorización de viaje en cuestión de minutos. En casos limitados, cuando se necesitan controles adicionales del viajero, la emisión de la autorización de viaje puede demorar hasta 30 días”, dice la Comisión Europea en su página web.

Con este documento, “las autoridades recibirán información vital necesaria para evaluar los riesgos potenciales de las personas que viajan a la Unión Europea y, si es necesario, se podría denegar una autorización de viaje”, agrega la Comisión Europea.

Según Frontex, en la Unión Europea hay casi 1.900 pasos fronterizos y se estima que para 2025 habrá 887 millones de cruces fronterizos (para 2014 se estimaban en 565 millones de cruces fronterizos). La Unión Europea estima que aproximadamente un tercio de cruces fronterizos será de persona que no hacen parte de la Unión Europea, por lo que ETIAS busca controlar temas de seguridad en la región.

El Espacio Schengen

El Espacio Schengen es un acuerdo que garantiza la posibilidad de viajar sin restricciones en los territorios de 26 países países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Es importante recordar que no todos los 28 países de la Unión Europea (UE) forman parte del Espacio Schengen y que no todos los países del Espacio Schengen forman parte de la Unión Europea. Gran Bretaña e Irlanda, por ejemplo, forman parte de la UE (Gran Bretaña tiene programado salir tras el Brexit), pero no del Espacio Schengen; mientras que Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein son parte del Espacio Schengen, pero no de la UE.

El ETIAS facilitará el acceso a los países dentro del Espacio Schengen a los viajeros provenientes de terceros países que actualmente no requieren de visa.

¿Cómo funcionará?

El ETIAS funcionará de la siguiente forma:

Antes de viajar, los interesados deberán llenar una solicitud, vía internet, con datos básicos (nombre, edad, ocupación, número de pasaporte, país de entrada a Europa). Además, deberán responder un cuestionario sobre temas de seguridad y de salud, entre otros. El registro, en principio, no debería tomar más de 10 minutos.

