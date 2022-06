Madonna y Britney Spears recrean el icónico beso de los MTV Music Awards de 2003

Sol Amaya

(CNN Español) — Madonna recreó en la boda de Britney Spears el icónico beso entre las divas del pop. Spears se casó el jueves con el entrenador personal y modelo Sam Asghari en una ceremonia íntima a las afueras de los Ángeles.

Madonna, una de las invitadas al evento, compartió la foto en su cuenta de Instagram, además de otras imágenes junto a Britney y otras invitadas de lujo.

Britney Spears lució un elegante vestido de Versace en su boda con Sam Asghari

“Britney te ves tan feliz y enamorada. Les deseo a ti y a Sam todo lo mejor! Anoche fue divertido y lleno de sudor!!”, es el mensaje que Madonna le escribió a Spears en la publicación.

El casamiento se produjo casi siete meses después de que Spears ganara una batalla judicial contra su larga tutela, un acuerdo legal vinculante que, según ella, le prohibía casarse o tener hijos.

Arrestan al exesposo de Britney Spears por entrar ilegalmente en la casa de la estrella del pop antes de la boda

