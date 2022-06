Rebel Wilson dice que está saliendo con una mujer y que encontró a su ‘princesa de Disney’

olivertapia

(CNN) — Rebel Wilson reveló que es miembro de la comunidad LGBTQ durante el Mes del Orgullo al presentarle al mundo a su “princesa de Disney”.

La estrella de “Pitch Perfect”, que solo ha salido públicamente con hombres, acudió a Instagram el jueves para anunciar su relación con la diseñadora de modas Ramona Agruma.

“Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney… pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney”, escribió la actriz australiana de 42 años junto a una foto de ella con Agruma.

Rebel Wilson agregó corazones, el emoji del arcoíris comúnmente utilizado para expresar la identidad y el orgullo LGBTQ, así como el hashtag #LoveIsLove a la publicación compartida con sus 11 millones de seguidores.

Según la biografía de Instagram de Agruma, ella es la fundadora de Lemon Ve Limon, una marca de ropa con sede en Los Ángeles, además de ser embajadora de la marca de joyería Bee Goddess.

Desde entonces, Rebel Wilson ha recibido una gran cantidad de apoyo de los seguidores y otras celebridades, incluida su coprotagonista de “Pitch Perfect”, Anna Kendrick, quien escribió: “Las amo a ambas como loca”.

La actriz de “Killing Eve”, Jodie Comer, también acudió a la sección de comentarios para felicitarla, con el mensaje: “¡Tanto amor!”.

Rebel Wilson, quien anteriormente salió con el heredero de Anheuser-Busch, Jacob Busch, dio pistas de que había encontrado el amor nuevamente cuando habló con la revista People para su artículo de portada el mes pasado.

“Hablamos por teléfono durante semanas antes de conocernos. Y esa fue una muy buena forma de conocernos”, dijo. “Fue un poco de la vieja escuela en ese sentido, muy romántico”.

Aunque no llegó a revelar la identidad de su interés amoroso, dijo que lo que quería en una pareja cambió después de pasar por el proceso de encontrar más autoestima.

“Hubo momentos, no digo con todos mis ex, son geniales, pero hubo algunos momentos en los que probablemente estaba soportando lo que no debería”, explicó. “Así que se siente diferente estar en una relación realmente saludable”.

