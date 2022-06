Ir al espacio dejó a William Shatner “llorando” de dolor

Rocío Muñoz-Ledo

Nueva York (CNN Business) — William Shatner, el actor, presentador, poeta de la palabra hablada, autor de 90 años y, más recientemente, la persona de mayor edad en viajar al espacio, no da muestras de bajar el ritmo.

Este otoño planea publicar un libro llamado “Boldly Go”, que se anuncia como una especie de reflexión filosófica sobre su vida, su carrera y la “interconectividad de todas las cosas”, según el editor Simon and Schuster. También es el rostro de una nueva competencia de codificación que ofrecerá al ganador la oportunidad de viajar más de 28 kilómetros de altura en una cápsula similar a una nave espacial atada a un globo. (Sí, en serio.)

CNN Business tuvo un encuentro con la leyenda de “Star Trek” esta semana en una amplia entrevista. Aquí hay un resumen.

Cómo reaccionó al ir al espacio

Shatner fue el invitado del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el segundo vuelo tripulado de New Shepard, el cohete de turismo espacial suborbital desarrollado por la compañía Blue Origin de Bezos. A su regreso, Shatner estaba visiblemente emocionado. Describió ver la extensión vacía y negra del cosmos como “ver la muerte”.

“Está la Madre Tierra y el consuelo, y luego está… la muerte”, dijo en ese momento.

Después del vuelo, no podía dejar de llorar, dijo en una entrevista con CNN Business esta semana.

“Me tomó horas entender qué era, por qué estaba llorando”, dijo. “Me di cuenta de que estaba afligido. Estaba afligido por la destrucción de la Tierra”.

Shatner dijo que estaba profundamente impactado por “Silent Spring”, el libro de 1962 sobre ambientalismo de la bióloga Rachel Carson.

“¡Va a empeorar!” Shatner dijo de la crisis ambiental. “Es como alguien que debe dinero en una hipoteca, y no tiene los pagos y piensa, ‘Bueno, vamos a cenar y no pensar en eso'”.

Lo que piensa sobre los multimillonarios en el espacio

Compañías como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Bezos, dirigidas por dos de los hombres más ricos del mundo, a menudo son objeto de críticas. ¿Puede la exploración espacial pavimentada por unos pocos ricos generar el tipo de igualitarismo del que se jacta “Star Trek”?

“Eso es perder toda la idea aquí”, dijo Shatner. “La idea es acostumbrar a la gente al espacio, como ir a la Riviera. No es una vanidad. Es un negocio”.

También reiteró el objetivo que Bezos ha estado declarando públicamente: si podemos hacer que los viajes espaciales sean lo suficientemente baratos, podemos trasladar las industrias contaminantes al espacio exterior, preservando la Tierra como un enorme parque nacional. (Esa idea también tiene sus escépticos y críticos).

¿Por qué enviar un desarrollador de software al espacio?

Uno de los trabajos más recientes de Shatner es el de portavoz de una competencia organizada por Rapyd, un desarrollador de plataformas de pagos digitales. Se llama “Hack the Galaxy” y pide a los desarrolladores que resuelvan desafíos de codificación cada dos semanas, y el ganador puede elegir entre un premio en efectivo de US$ 130.000 o la oportunidad de unirse a un vuelo de 2026 realizado por la empresa emergente Space Perspectives, que planea transportar clientes unos 30.000 metros de altura en una cápsula unida a un globo.

Shatner dijo que saltó a bordo con la idea porque quería que los “solucionadores de problemas” experimentaran un viaje transformador de alegría a gran altura tal como lo hizo él.

“Quiero que [estos codificadores] se interesen en el desarrollo de la comunidad financiera, pero luego decir: ‘¿Por qué no se concentran en la captura de carbono o, ya saben, en alguno de los grandes problemas? ¿Hambre? ¿Pobreza?'”, dijo Shatner.

La cena de Shatner con Stephen Hawking

Shatner dijo que tiene una nueva fascinación con la teoría de cuerdas, una idea popular que intenta explicar la física cuántica, o cómo se comportan las partículas subatómicas, y cómo encaja con ideas científicas más fáciles de observar, como la gravedad.

Para los no físicos entre nosotros, es increíblemente difícil de entender. Shatner dijo que cuando viajó al Reino Unido para entrevistar a Stephen Hawking, el famoso cosmólogo, para un documental, deseó haber profundizado en el tema. Pero Hawking, quien estaba confinado a una silla de ruedas y usaba una computadora para hablar debido a una condición médica degenerativa, tuvo que tener todas las preguntas preparadas con anticipación.

“Nunca pude hacerle esa pregunta” sobre la teoría de cuerdas, recordó Shatner. “Pero él había dicho cuando hicimos este arreglo, ‘Quiero hacerle una pregunta a Shatner’. Me incliné, ya sabes, estamos sentados uno al lado del otro mirando las cámaras… y laboriosamente escribió: ‘¿Cuál es tu episodio favorito?'”.

Shatner, para que conste, no tiene un episodio favorito de “Star Trek” y no dio una respuesta. Pero Hawking lo invitó a cenar, no obstante.

“¿Qué haces? ¿En la cena? ¿Con alguien que no puede hablar?” Shatner se rió. “Pero tuve un momento hermoso con él”.

Para aquellos curiosos, Shatner también resumió sus reflexiones sobre la teoría de cuerdas, que postula que todo en el universo está, en su nivel más básico, compuesto de cuerdas que vibran: “Creo que estamos en vibración con el universo. Es una cuestión de conectarnos”.

