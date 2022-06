Rodolfo Hernández: “Los problemas de Venezuela que los arreglen los venezolanos”

Ángela Reyes

(CNN Español) — Rodolfo Hernández, quien se enfrentará a Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia el domingo 19 de junio, defendió en una entrevista en “Oppenheimer Presenta” el restablecimiento de las relaciones con Venezuela que él propone y argumentó que se deben “respetar” las decisiones que tome el país.

Para abrir las relaciones con Venezuela no se “necesita ser amigo” del cuestionado presidente Nicolás Maduro, sino que implica un “respeto mutuo de las decisiones políticas”, dijo Hernández al ser consultado por Andrés Oppenheimer en la entrevista que se emite en CNN en Español. “Yo no tengo por qué ponerme a meterme en las decisiones políticas de ellos, para que no se metan aquí tampoco”, afirmó, y se preguntó en alusión a la actual política colombiana: “¿Cómo van a cerrar las relaciones consulares porque unos políticos no están de acuerdo y el pueblo raso es el que sufre todos los rigores de no tener los servicios consulares Colombia-Venezuela?”.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción insistió en su enfoque con respecto al país vecino: “Yo no me puedo meter en opinar sobre la vida política, económica, social de un país para que no se metan aquí, los problemas de Venezuela que los arreglen los venezolanos (…) Los problemas de los colombianos los tenemos que resolver nosotros. ¿Quiénes son los aliados? Todos los que no se metan con nosotros”.

Consultado sobre si reconocería al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, algo que ha hecho el actual presidente, Iván Duque, Hernández respondió: “Es que yo no soy un experto de política internacional. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Habrá gente que sepa ese tema. Hay mucha gente en Colombia que sabe ese tema, pero yo no me voy a preocupar por ponerme a reconocer gobiernos que ya los venezolanos según sus normas los han elegido”.

¿Cree que hubo fraude en Venezuela? Ante esa pregunta, Hernández insistió en su enfoque: “Eso que lo arreglen allá. Eso no es tarea del presidente de Colombia”. “A no ser que haya un veto a través de un organismo internacional que prohíba de eso”, dijo, cosa que hasta el momento no le consta que haya pasado. Petro, el candidato del Pacto Histórico, también propone restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

Hernández también se refirió durante la entrevista al episodio en el que afirmó en 2016 que admiraba a Adolf Hitler, algo que, según dijo después, fue un “lapsus” porque a quien quería mencionar era en realidad a Albert Einstein. “El que diga que no ha tenido una equivocación, un error, un lapsus, pues yo no sé en qué planeta o de qué raza es”, dijo. “Yo me excusé, di las explicaciones, pedí excusas al pueblo judío. Pero yo soy de carne y hueso, de carnita y huesito. Entonces me equivoqué. Y el equivocarse es normal. Lo grave es insistir en el error o en la equivocación”, agregó.

El candidato presidencial también ha enfrentado acusaciones de machismo, por ejemplo tras decir recientemente en una entrevista que “la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta”. Hernández dejó en claro que no se refería a las mujeres electas sino al cargo de primera dama, pero ¿cree que le costará votos?

“Es que me preguntaron que si iba a conservar la oficina de la primera dama como hoy está diseñada. Para mí eso es dañino, porque es llevar sentimientos a la administración pública cuando la señora no fue elegida legítimamente en una elección popular. Ella puede colaborar todo desde la casa, desde aquí en la empresa”, dijo.

Hernández afirmó que durante su alcaldía en Bucaramanga el 60% de los cargos en el nivel ejecutivo estaban ocupados por mujeres y que también mantiene esa proporción en su empresa, afirmaciones que CNN no ha podido verificar de manera independiente.

Además, dijo que esas acusaciones sin un “montaje para desprestigiar” sus acciones. “Yo no le pongo atención a eso, y yo creo que los colombianos menos”, afirmó.

“Yo duermo como un chino chiquito, no me robé ni un peso”

El foco de la campaña de Hernández está en la lucha contra la corrupción y ha mencionado acciones como eliminar el uso de aviones de la Presidencia, reducir la flota de automóviles de los funcionarios, cerrar embajadas, convertir el palacio presidencial en un museo. Oppenheimer le preguntó si no creía que eso era simplista y que tal vez así no reduciría la pobreza ni solucionaría la corrupción. “Puede ser que comparado con lo que se roban los políticos, eso son limosnas. Es cierto lo que usted dice, pero es que yo tengo que gobernar con el ejemplo. No hay nada más efectivo que gobernar con el ejemplo. Vamos a empezar por eso. Por quitar esos lujos que no se justifican ni mejoran la dignidad de la gente más pobre”, respondió el candidato.

Dice que foco, no obstante, tiene que estar en las contrataciones de obras públicas que es “donde se roban todo” y que su objetivo es reducir los costos directos e indirectos en un 30%.

Hernández reconoció en una entrevista con El Tiempo que tiene 38 investigaciones por corrupción en Bucaramanga y al menos una imputación penal. En CNN afirmó que podían ser 200 y le quedan 38 porque 162 fueron archivadas. “Esos políticos en Bucaramanga, politiqueros, ladrones, atracadores, el objetivo era sacarme de la alcaldía”, dijo sobre las denuncias, afirmando que “a cualquier colombiano hoy, con la legislación que hay, yo puedo poner una demanda penal por cualquier tema y el juez la recibe y a usted le toca poner apoderado. Después, a los diez años sale que usted es inocente, pero le hicieron el daño”.

“Yo duermo como un chino (niño) chiquito, no me robé ni un peso”, remarcó.

“Me da risa”: sobre que lo llamen el Trump colombiano

A Hernández se lo ha caracterizado como el Donald Trump colombiano, o incluso el Nayib Bukele colombiano, “No me molesta”, dijo al respecto. Y afirmó: “Nosotros vamos a cumplir con todo lo que es el ordenamiento jurídico democrático. Nosotros no vamos a atacar nada que esté escrito en una ley. Al contrario, (lo que) vamos a atacar es la pobreza”.

“Que me digan el Trump colombiano por hacer eso, magnífico, me da risa. Y el Bukele colombiano, me da risa. Aunque seguramente esas figuras de talla mundial habrán hecho algo que le gusta a la gente y ha sido benéfico para cada uno de los países donde estuvieron, o si no, (no) tuvieran (sic) ese prestigio mundial”, afirmó.

“He perdido el control en dos o tres veces”

Entre las múltiples polémicas que rodean a Hernández, varias están vinculadas a la forma en que habla y altercados que incluso llegaron a ser físicos, como cuando golpeó a un concejal cuando era alcalde de Bucaramanga. Petro, por su parte, tuiteó recientemente que su rival había sido “irrespetuoso, agresivo” y “casi violento” con una periodista.

“Yo soy lo más pacífico que hay. Yo lo invito a que lea o averigüe sobre la entrevista que le hicieron a mi esposa. Dijo ‘él aparenta, la gente cree que es bravo y él es un merengue'”, respondió al ser consultado sobre su carácter.

“Yo en 52 años, seguramente, como todo ser humano, he perdido el control en dos o tres veces. Ahora, Petro no halla qué inventarme. No halla qué inventar para ganar. Pues con esos inventos va a perder estruendosamente. Yo soy el hombre más pacífico, que averigüen aquí en Bucaramanga, lo que sí no me dejo es encaramar de los políticos”, remató.

