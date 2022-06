Escribió un ensayo titulado “Cómo asesinar a tu marido” y ahora fue condenada a cadena perpetua por matar a su esposo

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Nancy Crampton-Brophy, autora del ensayo “Cómo asesinar a tu marido”, fue condenada este lunes a cadena perpetua por el asesinato de su esposo.

Crampton-Brophy, de 71 años, fue declarada culpable en mayo de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposo, el chef Daniel Brophy, quien fue asesinado a tiros en la escuela culinaria donde daba clases de cocina.

En los documentos judiciales, los fiscales dijeron que el hombre de 63 años había recibido dos disparos, uno en la espalda mientras estaba de pie junto a un fregadero llenando cubos de hielo y agua para los estudiantes, y luego en el pecho a corta distancia.

La pareja tenía deudas —las novelas autopublicadas de Crampton-Brophy no se vendían mucho— y él estaba asegurado por más de un millón de dólares, argumentaron los fiscales.

Crampton-Brophy declaró que estaba mejor económicamente con su marido vivo, y que el hecho de que su minivan fuera vista cerca de la escuela fue solo una coincidencia.

Los fiscales dijeron en el tribunal que la autora siguió a su marido al trabajo y le disparó con una pistola Glock. Los investigadores encontraron dos casquillos de 9 mm en el lugar de los hechos. También había comprado un kit de montaje de “pistola fantasma” que los investigadores encontraron más tarde en un almacén. Las “armas fantasma” son armas de fuego no registradas y no rastreables.

Crampton-Brophy compró una pistola y un kit de pistola fantasma como parte de la investigación para un nuevo libro, dijo al jurado.

“Lo que puedo decir es que era para escribir”, dijo. La noticia del asesinato y los cargos penales resultantes fueron noticia en todas partes, en parte debido a un ensayo que Crampton-Brophy escribió siete años antes de la muerte de su marido.

En 2011, lo publicó en un notorio blog titulado “Cómo asesinar a tu marido”.

“Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial”, comenzaba el post de 700 palabras. Se publicó en un blog llamado “See Jane Publish” que desde entonces se ha hecho privado.

El ensayo estaba dividido en secciones que detallaban los pros y los contras de matar a un marido villano.

“Si el asesinato se supone que me libera, ciertamente no quiero pasar ningún tiempo en la cárcel”, escribió Crampton-Brophy. “Y permítanme decir claramente para que conste, que no me gustan los monos y que el naranja no es mi color”.

El juez de primera instancia dictaminó que el ensayo no se permitiría como prueba porque fue escrito hace años como parte de un seminario de escritura y podría perjudicar injustamente al jurado.

Resulta que los miembros del jurado no necesitaron leerlo para llegar a su veredicto.

