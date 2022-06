Liverpool suma a otro latino al equipo: Darwin Núñez, nuevo jugador de los Reds

urielblanco

(CNN Español) — El Liverpool de Inglaterra presentó oficialmente este martes a su nuevo refuerzo: el uruguayo Darwin Núñez.

Núñez, proveniente del Benfica de Portugal, llega al Liverpool para reforzar la delantera de los Reds. Y no es cualquier delantera, pues estará acompañado del colombiano Luis Díaz, otro latino que arribó al equipo en la ventana de fichajes de invierno de este año.

Welcome to the Reds family, @Darwinn99 😁🔴#DarwinDay pic.twitter.com/ggSyONbUJb — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

Por tanto, los Reds tendrá a dos latinos en su plantilla para la siguiente temporada. Además, la incorporación de Núñez significa la primera llegada de un uruguayo al Liverpool desde Luis Suárez, delantero que jugó de 2011 a 2014 en la escuadra inglesa y que dejó huella con un título de goleo y un campeonato de la copa de la liga, según el sitio especializado Transfermarkt.

Darwin Núñez utilizará el dorsal 27 con el Liverpool, de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del equipo. La publicaciones sobre el jugador son acompañadas del hashtag “#DarwinDay”.

𝐃𝐀𝐑𝐖𝐈𝐍 2️⃣7️⃣#DarwinDay pic.twitter.com/q1QEOle0V4 — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

El Liverpool necesitaba un refuerzo en la parte de arriba luego de la salida del delantero belga Divock Origi, quien se convirtió en leyenda del equipo con goles en momentos clave, tales como los que hizo en la semifinal y en la final de la Chiampions League 2018-2019, en la cual los Reds quedaron campeones.

Asimismo, tras la reciente final de Champions League que el equipo perdió ante el Real Madrid, ha sonado la salida del senegalés Sadio Mané (sin nada oficial hasta ahora, pero con altas probabilidades de que ocurra), por lo que la delantera de Liverpool se vería muy debilitada si no fuera por la llegada de Núñez.

Datos de Darwin Núñez

Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1999

Lugar de nacimiento: Artigas, Uruguay

Estatura: 1,87 metros

Debut profesional: en el club uruguayo Peñarol, en 2017

Otros equipos: Almería de España (de 2019 a 2020) y Benfica (de 2020 a 2022)

Última temporada con Benfica: en la liga portuguesa 2021-2022, Núñez jugó en 28 partidos, mismos en los que participó en 30 anotaciones (26 goles y 4 asistencias)

