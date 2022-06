Amber Heard dice que aún ama a Johnny Depp y que sabe que no es “una víctima perfecta”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Amber Heard tiene miedo de ser demandada de nuevo por su exmarido Johnny Depp, aunque admite que todavía lo ama.

Eso se reveló en la segunda parte de la entrevista exclusiva de Heard con Savannah Guthrie de NBC News, la primera de Heard desde el juicio por difamación de alto perfil entre ella y Depp.

La actriz dijo “absolutamente” cuando Gutherie le preguntó si, después de todo, como dijo en la corte durante su juicio por difamación, “todavía tiene amor” por Depp.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, dijo Heard. “Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude”.

Amber Heard asegura que mantendrá hasta el “día de su muerte” el testimonio contra Johnny Depp

“No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto”, añadió. “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

En la primera parte de la entrevista, que se emitió este martes, Amber Heard dijo que creía que “la gran mayoría de este juicio se desarrolló en las redes sociales” y habló de los insultos que recibió de los partidarios de Depp.

En el segmento de este miércoles, Heard reflexionó más sobre la percepción pública sobre ella, después de que Gutherie le preguntara sobre un texto en el que Depp prometía una “total humillación mundial” para ella.

“No soy una buena víctima, lo entiendo”, dijo. “No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto”.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones, alegando que lo difamó en un artículo de opinión de The Washington Post de 2018 en el que escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica, aunque él no fue mencionado por su nombre.

¿Por qué Johnny Depp considera que ganó? Sus abogados hablan sobre el fallo 0:41

Ella lo contrademandó por US$ 100 millones y ambos fueron declarados responsables de difamación, aunque el jurado otorgó una indemnización significativamente mayor a Depp.

Heard dijo a Guthrie que “daba por sentado que tenía derecho a hablar” y que ahora está nerviosa por hacerlo.

“Tengo miedo de que, haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento”, dijo Amber Heard en respuesta a la pregunta de Guthrie de si le preocupaba que Depp pudiera demandarla de nuevo en el futuro. “Que es lo que supongo que pretende una demanda por difamación: quitarte la voz”.

En cuanto al futuro de la estrella de “Aquaman”, dijo que ahora puede centrarse en ser madre a tiempo completo de su hija de un año.

