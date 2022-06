Bolsonaro dice que los desaparecidos Pereira y Phillips eran “imprudentes”

Germán Padinger

(CNN) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que las actividades del periodista británico Dom Phillips y del experto en asuntos indígenas Bruno Pereira –ambos desaparecidos el 5 de junio– eran “imprudentes” y que Phillips no era “bien visto” en la región de Javari, en la Amazonía brasileña.

En una entrevista en YouTube con la periodista Leda Nagle, Bolsonaro dijo que además que si hubieran sido “asesinados” los cuerpos estarían desaparecidos en el río Javari.

“Verá, este inglés no estaba bien visto en la zona, escribió muchos artículos sobre los mineros de oro, sobre cuestiones ambientales. En esa zona, que está muy aislada, no le gustaba a mucha gente, debería haberse cuidado más de la cuenta”, dijo el presidente brasileño.

Destacó el peligro de su expedición y dijo que no había sido autorizada por la Funai, la agencia gubernamental brasileña para los indígenas.

“Es muy temerario andar por esa zona sin estar adecuadamente preparado, en términos físicos pero también con armas, y también debidamente autorizadas por la Funai, parece que no lo estaban”, dijo Bolsonaro.

La semana pasada, el presidente de la Funai, Marcelo Xavier, criticó a Phillips y Pereira por entrar en un territorio indígena sin “autorización” de la Funai. En respuesta a las críticas de Xavier, INA (Indigenistas Asociados) una asociación de especialistas indígenas escribió en un tweet el miércoles pasado, “No es cierto que Bruno y Dom fueron descuidados en cuanto a la solicitud de autorización para entrar en tierra indígena. Simplemente porque no entraron en tierra indígena. La expedición tuvo lugar cerca, pero no dentro del Territorio Indígena Vale do Javari”.

“Ambos decidieron entrar en una zona completamente hostil, solos, sin seguridad, y el problema ocurrió. Desde el primer día, estas personas están siendo buscadas en la zona y no estamos teniendo éxito. Han aparecido vestigios, trozos de vísceras de cuerpos humanos, de los cuales se está haciendo una prueba de ADN aquí en Brasilia”, dijo Bolsonaro.

