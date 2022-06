Bradley Cooper habla de su “adicción a la cocaína” a sus 20 años y de cómo otro famoso lo ayudó

macamilarincon

(CNN) — Bradley Cooper compartió su historia de consumo de drogas y de alcohol en el pasado. Y reveló quién lo ayudó en algunos de los momentos más difíciles.

El actor relató que cuando se sintió perdido y enfrentaba una adicción al principio de su carrera, fue su colega Will Arnett quien lo ayudó a recuperarse.

Cooper participó esta semana en el podcast “Smartless”, que Arnett presenta junto a Jason Bateman y Sean Hayes, y habló sobre la época en la que compartió un departamento con Arnett hace años. Cooper dijo que le faltaba confianza y que solía imitar el tipo de humor de Arnett mientras socializaba.

Pero eso no siempre funcionó bien.

“Will me dijo: ‘Oye, ¿recuerdas la cena de la otra noche? ¿Cómo crees que estuvo?'”, narró Cooper. “Recuerdo estar en la cena pensando que yo era muy gracioso, y creyendo que estos dos tipos que eran mis héroes consideraban que yo era muy divertido. Respondí algo como ‘creo que resultó bien, pensé que estuve genial’. Y Will Arnett me dijo: ‘Fuiste un verdadero idiota, hombre. Fuiste un verdadero idiota'”, añadió.

Arnett también le dijo que sacara a sus perros para que fueran al baño.

Bradley Cooper estuvo en el podcast “Smartless” esta semana y compartió parte de su historia sobre su adicción al alcohol y las drogas. (Crédito: Theo Wargo/WireImage)

Y entonces Cooper señaló: “Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol. El tipo que creo que hace un humor cruel me está diciendo la verdad y cambió toda mi vida”.

“Estaba tan perdido y tenía una adicción a la cocaína. Will se arriesgó a tener esa conversación difícil conmigo en julio de 2004 y eso me puso en el camino de decidir cambiar mi vida. Realmente fue Will Arnett. Él es la razón”, continuó Bradley Cooper.

Con terapia y al convertirse en padre de su hija, Lea, a quien tuvo con su exnovia Irina Shayk, el actor dijo que se ha mantenido sobrio.

“Todo cambió”, dijo. “Cada cosa queda completamente matizado o resaltada en colores grandiosos por el hecho de que soy el padre de un ser humano maravilloso. Es simplemente lo mejor”, completó Bradley Cooper.

Por su parte, Arnett dijo que ha sido un placer ver a su amigo viviendo en recuperación.

“Ha sido increíble verte en este lugar y verte cómodos, nada me ha hecho más feliz”, dijo Arnett. “Me ha hecho feliz verte tan feliz con quien eres”.

