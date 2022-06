Del Club de Mickey Mouse al Ken de Barbie: así ha sido la carrera del actor Ryan Gosling

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Ryan Gosling ha crecido frente a las pantallas. El actor canadiense de 41 años pasó de ser un joven actor independiente casi desconocido a uno de los más famosos de Hollywood, reconocido por sus memorables personajes en películas como The Notebook, La La Land y últimamente, ha creado furor con su personaje como Ken en la película Barbie.

Así ha sido su recorrido por la pantalla desde el Club de Mickey Mouse hasta su papel como Ken.

Sus inicios

Gosling llegó a la televisión estadounidense muy joven y compartió escenario con jóvenes promesas que serían estrellas globales en el futuro como Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake. En esta foto aparece en el Club de Mickey Mouse entre 1993 y 1994. También apareció en “¿Le temes a la oscuridad?” (1996) y Kung Fu: La leyenda continúa, entre otros.

(Crédito: Disney/Kobal/Shutterstock)

Gosling interpretó a Hércules en una serie que estuvo al aire entre 1998 y 1998: El joven Hércules.

Gosling en El Joven Hércules, en 1998. (Crédito: IMDB)

The Notebook y otros papeles memorables

Uno de los personajes más recordados de Gosling y con los que alcanzó la fama mundial fue sin duda el de Noah, en The Notebook, (2004) junto a Rachel McAdams, una película romántica en la que un joven pobre se enamora de una joven rica, que no pueden estar juntos por sus diferencias sociales.

Por una de las icónicas escenas en esta película, Gosling y McAdams —que tuvieron un romance luego de filmar esta película— ganaron un MTV Movie Award al Mejor beso en una película. Memorable, ¿no?

Gosling ha interpretado otros papeles memorables en películas como “Half Nelson” y “Blue Valentine” con interpretaciones vulnerables que lo han hecho para muchos el novio favorito de la pantalla grande.

“Me gustan las historias de amor… Lo que me atrae es el amor y la falta de él y nuestra necesidad de él. Todos lo queremos y no sabemos cómo conseguirlo”, dijo Gosling a The Toronto Star.

‘Loco y estúpido amor’ (2011) es otra de sus películas memorables en las que Gosling es Jacob, un Don Juan que ayuda a Cal (interpretado por Steve Carrell) a redescubrir su valor y amor propio. Al final, Jacob encuentra el amor…

Steve Carell, Emma Stone y Ryan Gosling en los MTV Movie Awards en 2011. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

Drive (2011)

El director danés Nicolas Winding Refn y el actor canadiense Ryan Gosling en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en 2011, en el estreno de la película Drive. (Crédito: FRANCOIS GUILLOT/AFP via Getty Images)

“Drive” es una cinta de suspenso elegantemente dirigida por el danés Nicolas Winding Refn. En ella, Gosling pasa de la contemplación a la furia y luego a un estado de ternura con sólo un parpadeo, pues precisamente su intensidad actoral radica en la capacidad que tiene de expresar con sus ojos lo que otros actores sólo pueden hacer con diálogo.

“Drive” es un film-noir pero con una saturación de colores y texturas que lo hacen delicadamente áspero. Resalta el cuidado en los detalles, porque a diferencia de otras cintas donde por error los pasajeros de un vehículo están completamente iluminados en una escena nocturna, aquí el director nos regala interiores oscuros con uno que otro destello de luz proveniente de la calle.

Al parecer, el actor parece no seguir las reglas prescritas de Hollywood. Pues tras una serie de películas consecutivas, y después de alcanzar el estatus de rompecorazones de la corriente principal, se fue con pequeños proyectos independientes.

(Crédito: Getty Images)

También protagonizó la película The Ides of March, dirigida por George Clooney, una película que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2011.

Ryan Gosling y George Clooney en la premier de “The Ides Of March” en septiembre de 2011. (Kevin Winter/Getty Images)

Ryan Gosling y Eva Méndez

Luego de su muy publicitada relación con Rachel McAdams, Gosling conoció a la actriz Eva Mendes en 2011 en la grabación de una película y desde entonces han estado en una de las relaciones más duraderas de Hollywood.

Eva Mendes, que rara vez se ve en eventos públicos con Gosling, dice que prefiere estar en casa con sus hijas. “En lugar de pisar la alfombra roja, prefiero estar con nuestras chicas”. Mendes está retirada temporalmente de la actuación.

Gosling y Mendes tienen dos hijas: Esmeralda, de 5 años, y Amada, de 4 años.

Eva Méndes y Ryan Gosling son pareja desde 2011. (Crédito: Sonia Recchia/Getty Images)

La La Land

El musical romántico La La Land, que obtuvo 14 nominaciones al Oscar, le dio a Gosling una nominación a Gosling a Mejor actor en 2017.

Ryan Gosling y Emma Stone en ‘La La Land’

Un Ken de la vida real enloquece Internet

En el verano de 2022, un año antes de que película “Barbie” se estrenara, un primer vistazo de Gosling como Ken, el novio de Barbie, enloqueció Internet.

Los fanáticos de Gosling, los cinéfilos y los usuarios ocasionales de Twitter tuvieron una reacción visceral ante la imagen del actor canadiense junto con Margot Robbie. Esta es la primera imagen oficial de Gosling como el personaje que se hizo famoso en el pasillo de los juguetes.

La cara que lanzó 1,000 tuits: Warner Bros. se burló de Ryan Gosling como Ken en la próxima película de “Barbie” para sorpresa y alegría de los cinéfilos.

