El auto solar Lightyear 0 entrará en producción este año

(CNN)– La empresa neerlandesa Lightyear anunció que este otoño boreal empezará a fabricar el primer vehículo de producción del mundo equipado con paneles solares.

El Lightyear 0 tendrá paneles solares curvados en el techo, el capó y la cajuela que recargarán la batería eléctrica mientras conduce (o permanece estacionado) y la primera entrega en Europa podría ser ya este noviembre.

La empresa afirma que el auto podrá recorrer unos 624,4 kilómetros sin detenerse a recargar, y tendrá una autonomía adicional de hasta 70,8 kilómetros al día gracias a los paneles solares. A modo de comparación, eso es un poco más que un Tesla Model 3 (601 kilómetros), y significativamente más que el Kia Niro Long Range (458 kilómetros).

Cada hora bajo el sol añadirá hasta seis millas o 9 kilómetros de carga a la batería, según Lightyear. La gama solar proporcionará una dosis adicional de kilómetros para los viajes largos, pero también significa que pasarás menos tiempo en los puntos de carga, o puede que ni siquiera los necesites. La empresa afirma que en un país cálido como España o Portugal, si el trayecto diario es inferior a 35 kilómetros, no será necesario enchufar el auto hasta siete meses. En un clima más nublado, como el de los Países Bajos, el auto necesitaría cargarse a los dos meses.

1 de 9 | El auto Lightyear 0, mostrado aquí en una representación, entrará en producción este otoño boreal. Además de poder recargarse en puntos de carga, obtendrá un impulso gracias a los paneles solares integrados en el techo, el capó y la cajuela. Crédito: Lightyear 2 de 9 | La empresa neerlandesa Lightyear afirma que el auto tendrá un costo inicial de € 250.000 (US$ 262.000). Crédito: Bart Geers/Lightyear 3 de 9 | Así se verá el interior del auto que podrá avanzar hasta 624 kilómetros sin detenerse a recargar y tendrá un rango adicional de hasta 70,8 kilómetros al día gracias a los paneles solares. Crédito: Lightyear 4 de 9 | Si la producción sigue adelante como está previsto, el Lightyear 0 será el primer auto asistido por energía solar del mercado, pero hay otros en desarrollo. El Sono Sion, cuya producción está prevista para 2023, tendrá una autonomía de 305 kilómetros y promete proporcionar una media de 16 kilómetros de autonomía solar al día, además de la carga por enchufe. Crédito: Sono Motors 5 de 9 | Aptera está desarrollando un vehículo solar de tres ruedas que espera empezar a producir en 2023. Crédito: Aptera 6 de 9 | No solo se están equipando autos con paneles solares. Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, una casa rodante impulsada totalmente por el sol recorrió casi 2.000 kilómetros por toda Europa sin parar por gasolina ni enchufar para recargar. Crédito: STE / Rien Boonstoppel 7 de 9 | Bautizada como “Stella Vita”, fue producida por el Equipo Solar Eindhoven 2021, un grupo de 22 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Países Bajos. Esta universidad ha desarrollado varios vehículos solares en los últimos años y Lightyear fue fundado por exalumnos de dicha universidad. Crédito: STE / Bart van Overbeeke 8 de 9 | Cada dos años, los vehículos con energía solar compiten en el World Solar Challenge, y la competición ha inspirado algunos diseños innovadores. El año pasado, el equipo Vattenfall Solar, formado por estudiantes de la Universidad de Delft, Países Bajos, quedó en tercer puesto en el Desafío Solar de Marruecos con un auto de energía solar llamado Nuna 11. El inusual vehículo tiene tres ruedas: dos a la derecha y una a la izquierda. Crédito: KOEN VAN WEEL/AFP/ANP/AFP vía Getty Images 9 de 9 | El World Solar Challenge 2019, en la foto, lo ganó el equipo belga Agoria Solar, un grupo de estudiantes de ingeniería. En junio de 2022, el equipo dijo que estableció un nuevo récord mundial, conduciendo 1.051 kilómetros en 12 horas en un autoimpulsado completamente por el sol. Crédito: BRENTON EDWARDS/AFP/AFP vía Getty Images

Batería más pequeña, auto más ligero

El “0” tiene mucho en común con el prototipo Lightyear One que se presentó hace dos años, pero es capaz de hacer más con una batería más pequeña, dice el CEO y cofundador de la empresa, Lex Hoefsloot.

“La transmisión es la más eficiente del mundo”, afirma, y añade que la forma aerodinámica del auto y los cuatro motores en las ruedas permiten que una batería más pequeña proporcione la misma autonomía.

Eso significa que “todo el auto es más ligero”, dice, “y se entra en este ciclo de retroalimentación positiva en el que todo puede ser más ligero también. Así es como hemos podido llegar a los 1.575 kilos. Si comparas otros autos que ofrecen una autonomía similar, todos son un 40% más pesados”.

Otras empresas están desarrollando autos con paneles solares, pero ninguna está lista para salir al mercado todavía. El Sono Sion, cuya producción está prevista para 2023, promete ofrecer una media de 16 kilómetros de autonomía solar al día. El Aptera Never Charge es un vehículo de tres ruedas de aspecto futurista que, según la empresa, recogerá unos 65 kilómetros de energía solar al día. Aptera dijo a CNN que espera que el auto entre en producción en 2023, y que ya tiene 24.000 reservas.

Sin embargo, aunque el concepto del Lightyear 0 se basa en la mejora de la eficiencia y la reducción del tiempo de carga, su velocidad máxima es de solo 160 km/h, y su tiempo de 0 a 100 km/h es de unos lentos 10 segundos, algo que Hoefsloot admite que se debe a un enfoque en la autonomía.

También es caro: uno de los 946 modelos de lanzamiento costará 250.000 euros (US$ 262.000), un poco más que un Ferrari Roma y a cierta distancia de los vehículos eléctricos familiares de gama media como el Nissan Leaf (unos US$ 27.000 en EE.UU.) o el Tesla Model 3 (unos US$ 50.000).

La empresa espera lanzar un “modelo para el público”, el llamado provisionalmente Lightyear Two, en 2025, que se venderá por unos 30.000 euros (US$ 31.215).

