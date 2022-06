Cuenta atrás para el “día cero”: esta ciudad de Sudáfrica se acerca a la falta total de agua

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Todos los días, Morris Malambile carga su carretilla llena de envases de plástico vacíos y la empuja desde su casa hasta el grifo más cercano. Está mucho más lejos que el paseo habitual hasta el fregadero de la cocina, a poco menos de un kilómetro, pero no es la distancia lo que le molesta. Es el camino lleno de baches —que discurre entre chabolas apretadas y casas beige de protección oficial— lo que hace que balancear los contenedores llenos de 70 litros de agua a su regreso sea un dolor.

“El hogar se siente lejos cuando estás empujando 70 kilos de agua en una carretilla”, dijo este residente de 49 años del empobrecido municipio sudafricano de Kwanobuhle.

Los grifos se secaron en algunas partes de Kwanobuhle en marzo, y desde entonces, miles de residentes dependen de un único grifo comunal para abastecer de agua potable a sus hogares. Y el municipio es solo uno de los muchos de la zona de la Bahía Nelson Mandela de la ciudad de Gqeberha que dependen de un sistema de cuatro presas que se han ido secando constantemente durante meses. No ha llovido lo suficiente para reponerlos.

Hace una semana, una de las presas fue clausurada porque los niveles eran demasiado bajos para extraer agua: sus tuberías solo absorbían lodo. Otra está a pocos días de vaciarse.

Ahora, gran parte de la ciudad está en la cuenta atrás para el “día cero”, el día en que todos los grifos se sequen, cuando no se pueda extraer ninguna cantidad significativa de agua. Eso será dentro de unas dos semanas, a menos que las autoridades aceleren seriamente su respuesta.

La región sudafricana del Cabo Oriental sufrió una grave sequía de varios años entre 2015 y 2020, que devastó la economía local, especialmente su sector agrícola. Solo tuvo un breve respiro antes de volver a caer en la sequía a finales de 2021.

Al igual que muchas de las peores crisis de recursos naturales del mundo, la grave escasez de agua en esta zona es una combinación de mala gestión y deformación de los patrones meteorológicos causada por el cambio climático de origen humano.

Morris Malambile dice que empujar cada día una carretilla llena de contenedores de agua es “agotador”.

Además, miles de fugas en todo el sistema hacen que gran parte del agua que sale de las presas no llegue nunca a los hogares. Las deficiencias de mantenimiento, como la avería de una bomba de la red principal de suministro de agua, no han hecho más que empeorar la situación.

Por ello, Malambile, que vive con su hermana y sus cuatro hijos, no ha tenido más remedio que recorrer el municipio con su carretilla todos los días desde hace tres meses. Sin este ritual diario, él y su familia no tendrían agua potable.

“La gente que no vive aquí no tiene ni idea de lo que es despertarse por la mañana y lo primero en lo que piensas es en el agua”, dice Malambile. Su familia tiene suficientes contenedores para 150 litros de agua, pero cada día llena alrededor de la mitad, mientras que el resto se queda en casa.

“Mañana, esos están vacíos y tengo que volver a traerlos”, dijo. “Esta es mi rutina, cada día, y es agotadora”.

Cuenta atrás para el día cero

Las perspectivas de una lluvia significativa que ayude a reabastecer los embalses aquí se ven sombrías, y si las cosas siguen como hasta ahora, alrededor del 40% de la amplia ciudad de Gqeberha se quedará sin agua corriente.

La Provincia Oriental del Cabo depende de los sistemas meteorológicos conocidos como “cut-off lows”. Estos sistemas meteorológicos de movimiento lento pueden producir lluvias de más de 50 milímetros (alrededor de 2 pulgadas) en 24 horas, seguidas de días de clima húmedo persistente. El problema es que ese tipo de lluvia no ha llegado.

Los próximos meses tampoco pintan un panorama prometedor. En sus perspectivas climáticas estacionales, el Servicio Meteorológico de Sudáfrica pronostica precipitaciones por debajo de lo normal.

Esta no es una tendencia reciente. Desde hace casi una década, las zonas de captación de las principales presas de abastecimiento de la bahía de Nelson Mandela han recibido precipitaciones por debajo de la media. Los niveles de agua han disminuido lentamente hasta el punto de que las cuatro presas tienen un nivel combinado inferior al 12% de su capacidad normal. Según los funcionarios de la ciudad, menos del 2% del suministro de agua restante es realmente utilizable.

En la mente de los ciudadanos está la crisis del agua de Ciudad del Cabo de 2018, provocada también por la grave sequía anterior y por problemas de gestión. Los residentes de la ciudad hacían colas para obtener sus 50 litros de agua racionados individualmente cada día, con el temor de llegar al día cero. Nunca se llegó a ese punto, pero se estuvo peligrosamente cerca. El estricto racionamiento permitió a la ciudad reducir a la mitad su consumo de agua y evitar lo peor.

Y como no se espera que llueva mucho, las autoridades de Nelson Mandela Bay están tan preocupadas por su propio día cero que piden a los residentes que reduzcan drásticamente su consumo de agua. Simplemente no tienen otra opción, dijo el gerente de distribución de agua del municipio, Joseph Tsatsire.

“Aunque es difícil controlar el consumo de cada persona, esperamos transmitir el mensaje de que es crucial que todo el mundo reduzca su consumo a 50 litros diarios por persona”, dijo.

Un cartel que insta a los residentes a restringir el uso del agua en los suburbios de Gqeberha.

Para ponerlo en perspectiva, el estadounidense medio utiliza más de siete veces esa cantidad, con 82 galones (372 litros) al día.

Aunque es probable que algunas partes de la ciudad no lleguen a sentir el impacto total de un posible día cero, se están preparando varias intervenciones para ayudar a los residentes de las llamadas “zonas rojas”, donde los grifos se secan inevitablemente.

A principios de este mes, el gobierno nacional sudafricano envió una delegación de alto rango a la Bahía de Nelson Mandela para hacerse cargo de la crisis y poner en marcha estrategias de emergencia para estirar lo último del menguante suministro de la ciudad.

La detección de fugas y las reparaciones fueron el centro de atención, mientras que se están elaborando planes para extraer el “agua muerta de almacenamiento” por debajo de los niveles actuales de las presas de suministro. En algunos lugares se perforaron pozos para extraer agua subterránea.

Algunas de las intervenciones, como la reparación de fugas y el transporte de agua en camiones, significan que algunos de los que habían perdido el suministro de agua en sus casas están empezando a recibir un chorrito de agua de sus grifos por la noche. Pero no es suficiente y las autoridades están buscando soluciones más amplias y a largo plazo para un problema que se prevé que empeore cuanto más se caliente la Tierra.

Sudáfrica es naturalmente propensa a la sequía, pero el tipo de sequías plurianuales que causan tanta miseria y trastornos son cada vez más frecuentes.

Se está estudiando la posibilidad de construir una planta desalinizadora —para purificar el agua del océano para el consumo público—, aunque estos proyectos requieren meses de planificación, son caros y suelen contribuir a la crisis climática, cuando se alimentan de combustibles fósiles.

Los habitantes de Kwanobuhle están preocupados por el futuro y se preguntan cuándo acabará la crisis.

En el grifo comunal de la zona, Babalwa Manyube, de 25 años, llena sus propios recipientes de agua mientras su hija de un año espera en su coche.

“Tirar de la cadena, cocinar, limpiar… son problemas a los que todos nos enfrentamos cuando no hay agua en los grifos”, explica. “Pero criar a un bebé y tener que preocuparse por el agua es una historia totalmente diferente. ¿Y cuándo terminará? Nadie puede decírnoslo”.

Adaptación en casa a la falta de agua

En Kwanobuhle, las viviendas públicas son para personas con pocos o ningún ingreso. El desempleo está muy extendido y la delincuencia no deja de aumentar. Las calles están repletas de residentes que se afanan por conseguir dinero. Los viejos contenedores de transporte funcionan como barberías improvisadas.

Al otro lado del metro está Kamma Heights, un nuevo y frondoso barrio situado en una colina con una hermosa e ininterrumpida vista de la ciudad. Está salpicado de varias casas de lujo recién construidas, y a menudo se puede ver a los residentes sentados en sus balcones, disfrutando de los últimos rayos de sol antes de que el sol se oculte tras el horizonte.

Algunos residentes de Kamma Heights son lo suficientemente ricos como para asegurarse un suministro de agua de reserva. Rhett Saayman, de 46 años, deja escapar un suspiro de alivio cada vez que llueve y oye cómo el agua fluye hacia los tanques que ha levantado alrededor de su casa en los últimos dos años.

Su plan para ahorrar dinero en agua a largo plazo ha resultado ser una inversión inestimable para asegurar el suministro de agua de su hogar.

Saayman tiene una capacidad de almacenamiento de 18.500 litros. El agua para uso doméstico general, como los baños, pasa por un filtro de partículas de 5 micras y un filtro de bloques de carbón, mientras que el agua para beber y cocinar pasa por un filtro de ósmosis inversa.

Rhett Saayman junto a uno de sus varios depósitos de agua en su casa de Kamma Heights.

“Todavía dependemos del agua municipal de vez en cuando, cuando no ha llovido lo suficiente, pero eso puede ser dos o tres veces al año, y normalmente solo durante unos días”, dijo. “La última vez que utilizamos agua municipal fue en febrero, y desde entonces hemos tenido suficiente lluvia para mantenernos”.

Y añadió: “Viendo cómo van las cosas en la ciudad, es un alivio saber que tenemos agua potable y suficiente para tirar de la cadena y ducharnos. Nuestra inversión está dando sus frutos”.

Se está pidiendo a los residentes de muchas partes de la zona de la bahía que reduzcan su consumo para que el agua pueda pasar por las tuberías de reserva, que son tuberías temporales colocadas en lugares estratégicos para poder desviar el agua a las zonas más necesitadas.

Esto significa que algunos de los barrios más prósperos de la ciudad, como Kama Heights, podrían ver reducirse enormemente sus suministros de agua, y también tendrán que hacer cola en los grifos comunitarios, como están haciendo los de Kwanobuhle.

De cara al futuro, las autoridades meteorológicas locales han pintado un panorama preocupante para los meses venideros, y algunos advierten que el problema se ha dejado enconar durante tanto tiempo que revertirlo puede ser imposible.

“Llevamos años advirtiendo a las autoridades municipales sobre este asunto”, dijo Garth Sampson, portavoz del Servicio Meteorológico de Sudáfrica en Nelson Mandela Bay. “Si se quiere culpar a los políticos y a los funcionarios por su mala gestión, o al público por no conservar el agua, ya no importa. Señalar con el dedo no ayuda a nadie. La conclusión es que estamos en una crisis y ya no podemos hacer mucho”.

Según Sampson, las zonas de captación que abastecen a la bahía de Nelson Mandela necesitan unos 50 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas para que haya un impacto significativo en los niveles de la presa.

“Si observamos las estadísticas de los últimos años, nuestra mejor oportunidad de ver eventos de 50 milímetros será probablemente en agosto. Si no se producen precipitaciones significativas en septiembre, la siguiente posibilidad será en marzo del año que viene, lo cual es preocupante”, dijo.

“La única manera de que esta crisis del agua llegue a su fin es con una inundación. Pero por suerte, o por desgracia —según a quién se le pregunte— no hay previsiones que sugieran lluvias de esa magnitud en breve”.

