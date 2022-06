¿Tengo que pagar impuestos en México por las remesas de Estados Unidos?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — No cabe duda que las remesas, el dinero que envían los migrantes mexicanos desde Estados Unidos, representan una importante fuente de ingreso para la economía de las familias mexicanas: en abril de 2022 se enviaron US$ 4.718 millones, según el Banco de México. Mientras tanto, un análisis de BBVA sugería un “sorprendente” crecimiento del 27,1% de las remesas al país en 2021 y un 19,6% en enero de 2022 a tasa anual.

Si eres parte de alguna de estas familias cuyo sustento se ve beneficiado por las remesas, probablemente te preguntes si debes o no pagar impuestos por estas transacciones recibidas. Aquí resolvemos tus dudas.

¿Se pagan impuestos en México por las remesas?

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si obtienes ingresos por medio de remesas debes pagar el impuesto sobre la renta (ISR). Sin embargo, según el artículo 93 de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta si cumples con algunos requisitos no tienes que pagar impuestos por las remesas recibidas.

En su apartado XXIII esta ley contempla que las remesas contarían como donativos y no deben incluirse en la declaración anual si entran en los siguientes supuestos:

Si las remesas, cualquiera que sean sus montos, son enviadas entre la familia directa, es decir, del cónyugue, los padres y los hijos del contribuyente. Si son para la familia no directa, siempre y cuando no sean enajenados por terceros. Cuando el valor total de las remesas recibidas en un año, calificadas como donativos, no exceda tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

Además, toma en cuenta que México y Estados Unidos tienen acuerdos bilaterales para impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y evitar que los contribuyentes paguen doble. Es por estos acuerdos que un ingreso por el cual se pagó impuestos en un país no tiene que volver a pagarlos en el otro.

