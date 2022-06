Los cigarrillos electrónicos Jull podrían retirarse del mercado en EE.UU. y las acciones de Altria caen

Rocío Muñoz-Ledo

Nueva York (CNN Business) — Un informe de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) podría ordenar a Juul que retire sus productos de los estantes de las tiendas ha hecho que las acciones de Altria se desplomen. La compañía de cigarrillos posee una participación del 35% en Juul.

The Wall Street Journal informó este miércoles que la FDA podría ordenar al fabricante de cigarrillos electrónicos que retire sus productos el miércoles luego de una revisión de varios años de la marca con respecto a las preocupaciones de que podría haber ayudado a impulsar la popularidad del vapeo entre los usuarios menores de edad. La FDA aún no ha anunciado formalmente una medida y CNN no ha podido verificar el informe del Journal.

Un portavoz de la FDA le dijo a CNN que la agencia no podía proporcionar ninguna información en este momento. Juul Labs no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Las acciones de Altria cayeron un 8% este miércoles mientras que la caída este año ha sido del 13%. La compañía invirtió US$ 12.800 millones por una participación del 35% en Juul en 2018. El acuerdo fracasó rápidamente a medida que aumentaban las preocupaciones sobre los riesgos para la salud del vapeo, y los reguladores de Estados Unidos presionaron para tomar medidas enérgicas contra los cigarrillos electrónicos. Juul también fue criticado por vender cápsulas de vapeo con sabores como mango, crema y pepino que se hicieron populares entre los adolescentes.

Estados Unidos planea prohibir la venta de cigarrillos electrónicos saborizados que no sean de sabor a tabaco

En 2019, la empresa finalizó las ventas de sus productos saborizados en Estados Unidos. Ese movimiento se produjo poco antes de que la FDA prohibiera todos los sabores de vapeo, excepto el tabaco y el mentol, a principios de 2020.

Altria, que vende cigarrillos Marlboro, Virginia Slims y Parliament en Estados Unidos, anunció en 2020 que asumió un cargo de US$ 4.100 millones relacionado con su inversión en Juul. El gigante del tabaco citó “el aumento de la cantidad de casos legales pendientes contra Juul y la expectativa de que la cantidad de casos legales contra Juul seguirá aumentando”.

Eso siguió al anuncio de Altria en 2019 de una amortización de US$ 4.500 millones en su participación en Juul. A fines del año pasado, Altria dijo que su inversión en Juul valía menos de US$ 2.000 millones.

The Wall Street Journal señala que Juul “podría presentar una apelación a través de la FDA, impugnar la decisión en los tribunales o presentar una solicitud revisada para sus productos”.

El uso de cigarrillos electrónicos no funciona para dejar de fumar, según un estudio

Esta medida se produce después de que la administración Biden señalara el martes que desarrollará una regla propuesta para establecer un nivel máximo de nicotina en los cigarrillos y otros productos de tabaco que esencialmente reducirán su cantidad en los productos disponibles en Estados Unidos. Es un paso que ninguna otra administración ha tomado antes y, según los expertos en salud pública, sería transformador si se promulgara.

Aunque se ha permitido que los productos de cigarrillos electrónicos permanezcan en el mercado durante años, en 2020, la FDA solicitó a las empresas que presentaran solicitudes para mantener los productos en el mercado.

— Carma Hassan de CNN Health contribuyó a este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.