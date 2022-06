¿Quién es Leonidas Iza, el líder indígena que dirige las protestas en Ecuador?

Germán Padinger

(CNN Español) — La tensión en Ecuador no tiene tregua. Después de un 2020 de pandemia y un 2021 marcado por la violencia carcelaria y la criminalidad, este 2022 encuentra al país envuelto en protestas a nivel nacional y el estado de excepción.

Y detrás de esta ola de protestas, que incluyeron enfrentamientos y cierres de carreteras, se encuentra Leonidas Iza, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que reclama por los precios de los combustibles y los productos del campo, el desempleo y el crimen, entre otras demandas.

Las protestas en Ecuador contra Guillermo Lasso se prolongan

El martes, en el noveno día de protestas —con un saldo de al menos cuatro muertos—, Iza rechazó la convocatoria el diálogo que ya había aceptado el presidente Guillermo Lasso, argumentando que debían primero darse ciertas condiciones, entre ellas la derogación del estado de excepción.

¿Pero quién es exactamente este líder indígena que tiene en vilo al Gobierno y al país?

Los inicios en Cotopaxi y el crecimiento de Leonidas Iza

Leonidas Iza Salazar nació en 1982 en la comunidad San Ignacio, en Cotopaxi, y es hijo del histórico dirigente indígena José María Iza Viracocha, quien participó de las protestas de principios de 1990, de acuerdo con la agencia Efe.

Liberan al líder indígena Leonidas Iza en Ecuador 3:22

Aquellas movilizaciones, también conocidas como Levantamiento del Inti Raymi, tuvieron lugar durante el Gobierno del presidente Rodrigo Borja e incluyeron la toma de la iglesia de Santo Domingo en Quito. Fueron, además, las primeras grandes demostraciones de la Conaie, fundada en 1986.

Iza estudió ingeniera ambiental en la Universidad Técnica de Cotopaxi, y antes de llegar a ser líder de Conaie fue presidente de presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Sus ideas están ligadas al mariateguismo, derivado de la obra del pensador peruano José Carlos Mariátegui y que vincula al marxismo con el indigenismo.

De acuerdo con el sitio web de la Conaie, Iza es miembro de la nacionalidad kichwa y forma parte del pueblo panzaleo.

Los kichwa, llamados así por la lengua también conocida como quechua, están asentados en las sierras de Ecuador, y el pueblo panzaleo tiene su hogar en la provincia de Cotopaxi, uno de los centros de las protestas actuales.

Las protestas de 2019

Iza cobró luego notoriedad durante las violentas protestas indígenas contra el expresidente Lenín Moreno en 2019.

Aquellas movilizaciones en contra del polémico decreto 833 –de ajuste económico– duraron 11 días, y dejaron un saldo de siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

¿Buscan las protestas desestabilizar al gobierno de Lasso? 0:57

Sobre las protestas, Iza publicó en 2020, junto a Andrés Tapia y Andrés Madrid, el libro “Estallido. La rebelión de octubre en Ecuador”, que muestra la perspectiva de los movimientos que se lanzaron a las calles.

La detención de Iza durante las últimas protestas

Estas últimas movilizaciones indígenas comenzaron el lunes 13 de junio en varias provincias de Ecuador, y un día después Iza fue arrestado por la Policía Nacional de Ecuador por presunción de comisión de delitos.

En concreto, la Fiscalía alegó que Iza fue presuntamente encontrado cortando una carretera, afectando el derecho a la libre movilidad y libre circulación.

En un comunicado posterior, la Conaie dijo que consideraba ilegal la detención de Iza ya que no se ajustaba al debido proceso. Mientras que la defensa del dirigente rechazó la acusación e insistió en que al momento de su detención no se había obstaculizado la vía.

Finalmente, la jueza Paola Bedón dispuso el miércoles la “inmediata libertad” de Iza. Como alternativa, la jueza ordenó también la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía los miércoles y viernes, para así defenderse en libertad de las acusaciones en su contra.

Guillermo Lasso amplía el estado de excepción 4:08

El diálogo con el Gobierno

El jueves Iza dijo dicho que no aceptaría un diálogo donde no exista resultados y aseguró que coordinaría la movilización de bases indígenas a Quito si no hay respuestas a sus pedidos.

Un día después, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto de estado de excepción en las provincias de Cotopaxi y Pichincha (luego extendido a Chimborazo, Pastaza y Tungurahua), y la dirigencia de Conaie dijo que seguiría con las protestas, al tiempo que Iza hizo un llamado a la manifestación pacífica y aseguró que su movilización no tiene tintes vandálicos.

En su cuenta de Twitter, Lasso dijo a su vez que no permitirá el desorden en las protestas y apuntó contra quienes, según él, quieren sacarlo del poder.

“Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”, consideró.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.