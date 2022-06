¿Gloria Estefan junto a Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl? Esto dijo la cantante

urielblanco

(CNN Español) — La cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan dijo el martes que fue invitada para cantar en el Super Bowl LIV junto a Jennifer Lopez y Shakira, pero que decidió rechazar la invitación.

En el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, se le preguntó a Estefan si había sido invitada para estar en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a las dos cantantes, a lo que ella respondió que sí pero que rechazó porque era el momento de JLo y Shakira. Además, bromeó al decir que no quería ponerse a dieta previo al espectáculo.

“Era su momento (de JLo y Shakira), estaban en algo completamente diferente. Ya hice un par de Super Bowls, (y) no quería estar a dieta en diciembre”, comentó Estefan.

Esta declaración de Estefan viene después de que se hicieran virales los comentarios de JLo en el nuevo documental Halftime, que principalmente muestra el periodo de seis meses entre el cumpleaños número 50 de Jennifer Lopez y su actuación en el Super Bowl junto a Shakira en febrero de 2020.

En el documental, Lopez menciona explícitamente que hacer un Super Bowl con dos artistas “es la peor idea del mundo”. Esto lo dice no para quejarse de compartir escenario con Shakira, sino del poco tiempo que se les daría a las dos artistas para expresar su mensaje al mundo, en un espectáculo que ya es corto en sí mismo (12 minutos en total).

En la entrevista del martes, Estefan hace referencia a esta situación del tiempo, diciendo que “tienes muy poco tiempo, algo así como 12 minutos, para tener todo listo adentro y fuera del escenario”.

“¿Podrías haberlo hecho (el show de medio tiempo del Super Bowl) con una sola persona? Sí, pero creo que querían ofrecer un gran espectáculo latino y de Miami, querían empaquetarlo lo más posible, y pienso que lo lograron completamente, hicieron un show impresionante”, agregó Estefan.

