Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania: las fuerzas ucranianas se retiran de una ciudad clave

(CNN Español) — Se cumplen exactamente cuatro meses desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania y Rusia está a punto de tomar definitivamente la ciudad de Severodonetsk, clave para tomar el control del este del país.

Además, las fuerzas rusas también lograron avances y reclamaron el control de dos pueblos al sur de las ciudades vecinas de Donbás, Lisichansk y Severodonetsk.

Mira las principales noticias de la guerra de este viernes 24 de junio.

Rusia está a punto de tomar una ciudad ucraniana clave, pero le esperan batallas mayores

Era más bien una cuestión de cuándo, y no de si, se retirarían las unidades ucranianas que quedaban en la ciudad oriental de Severodonetsk.

Durante las últimas semanas, las fuerzas rusas simplemente han destruido todas las posiciones defensivas que los ucranianos han adoptado, empujándolos a unas pocas manzanas en y alrededor de la planta química Azot de la ciudad.

Las fuerzas ucranianas en Severodonetsk resistieron mucho más tiempo de lo que muchos observadores preveían, obligando a los rusos y a sus aliados a dedicar a la ciudad recursos que podrían haber sido utilizados para presionar la ofensiva en otros lugares.

Las fuerzas ucranianas se retirarán de la ciudad clave de Severodonetsk, dice el jefe militar regional

Pero los militares ucranianos han tomado claramente la decisión de que no había nada más que defender, y que los cientos de civiles que se refugiaban en la planta corrían más peligro cada día que pasaba.

Según el Institute for War, un think tank estadounidense que sigue de cerca la campaña, “la pérdida de Severodonetsk es una pérdida para Ucrania en el sentido de que cualquier terreno capturado por las fuerzas rusas es una pérdida, pero la batalla de Severodonetsk no será una victoria rusa decisiva”.

Ahora la batalla se desplaza a través del río Siverskiy Donets hacia Lysychansk, la última ciudad de Luhansk en poder de las fuerzas ucranianas. Y ya hay indicios de que los rusos utilizarán la misma táctica despiadada de bombardeo de área para reducir las fuerzas ucranianas, desplegando aviones de combate, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple e incluso misiles balísticos de corto alcance como el Tochka-U.

Soldados ucranianos montan un tanque en una carretera de la región oriental de Luhansk el 23 de junio de 2022, en medio de la invasión militar rusa lanzada sobre Ucrania. (Foto de ANATOLII STEPANOV/AFP vía Getty Images)

Serhiy Hayday, jefe de la administración militar regional de Luhansk, señaló este viernes: “Hay mucho equipo militar. Según nuestras informaciones, al menos seis Tochka-U salieron en dirección a Lisychansk solo desde Starobilsk. Uno es suficiente poder destructivo, seis es un desastre total”.

La pérdida de Severodonetsk —y, potencialmente, la de Lisychansk en los próximos días— puede haber entrado en los cálculos ucranianos, dada la abrumadora potencia de fuego de las fuerzas rusas y la aparente mejora de la logística rusa desde que se abandonó la campaña contra Kyiv. Pero cada pueblo y ciudad defendida proporciona una oportunidad para degradar al enemigo.

Todavía hay amplias zonas de la vecina región de Donetsk bajo control ucraniano. La administración militar regional dice que alrededor del 45% de Donetsk está en manos de las fuerzas ucranianas, incluidas las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk.

No hay muchas posiciones defensivas evidentes al oeste de Lisichansk, en una zona de campo abierto. Los comandantes ucranianos tendrán que decidir si es mejor abandonar toda la bolsa —defendida valientemente durante semanas— en favor de una defensa más consolidada de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka, el cinturón industrial de Donetsk.

La cuestión es si las pérdidas infligidas a las fuerzas rusas en las últimas semanas mermarán su capacidad y su deseo de engullir más territorio, especialmente cuando Ucrania despliegue armas occidentales más precisas, como los sistemas de cohetes HIMARS.

Igualmente, no está claro si el castigo soportado por las unidades ucranianas en la región del Donbás durante los dos últimos meses les ha dejado recursos suficientes para lanzar contraataques contra los flancos rusos (como han intentado contra las fuerzas rusas que avanzan desde la región de Járkiv en el norte).

El Kremlin no se ha desviado de su objetivo final de tomar todo Donetsk y Luhansk. Ahora tiene casi toda esta última. La finalización de la “operación militar especial” aún tardará semanas, y más probablemente meses, si es que lo hace. Se ha convertido en una clásica guerra de desgaste.

Las fuerzas rusas tienen órdenes de bloquear dos importantes puertos ucranianos y están minando el Mar Negro, según EEUU

Estados Unidos tiene información de que la Flota del Mar Negro de la Armada rusa “tiene órdenes de bloquear efectivamente los puertos ucranianos de Odesa y Ochakiv”, dijo un funcionario estadounidense a CNN, citando lo que se describió como inteligencia recientemente desclasificada.

Según este funcionario, esa inteligencia también reveló indicios de que las fuerzas rusas están desplegando minas en el Mar Negro y han minado previamente el río Dnipro.

Funcionarios occidentales han acusado a Moscú de “militarizar” los suministros de alimentos, mientras líderes y expertos advierten de una inminente crisis alimentaria con millones de toneladas de grano ucraniano que no pueden llegar al mercado mundial debido a la guerra.

“Podemos confirmar que, a pesar de las afirmaciones públicas de Rusia de que no está minando el noroeste del Mar Negro, Rusia realmente está desplegando minas en el Mar Negro cerca de Ochakiv”, dijo el funcionario estadounidense a CNN este jueves.

The Guardian informó por primera vez de los resultados de la inteligencia recién desclasificada.

Así ha sido, día a día, la guerra en Ucrania: datos y cronología sobre la invasión rusa

Moscú ha afirmado que no está impidiendo los envíos agrícolas de Ucrania y ha dicho que Kyiv debe desminar las aguas para que los barcos puedan transitar.

“La Federación Rusa no está creando ningún obstáculo para el paso de barcos o buques. No estamos impidiendo nada”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a principios de junio.

En una llamada con periodistas este jueves, organizada por el Centro Regional de Medios de Comunicación de África del Departamento de Estado de EE.UU., el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo: “No deberíamos comprar el argumento de que es Ucrania la que bloqueó el mar con sus minas para no permitir la entrada y salida del cargamento o de los buques”.

“Rusia estaba minando el mar. Nosotros estábamos minando el mar para defendernos. Los rusos lo estaban minando para —no permitir— destruir nuestros barcos”, dijo. “La verdadera cuestión es qué ocurre cuando se desmina el puerto. ¿Quién garantizará y cómo se puede garantizar que Rusia no abusará del puerto abierto y atacará Odesa desde el mar? Esta es la pregunta que todo el mundo se plantea: cómo asegurarse de que Rusia no ataca Odesa desde el mar”.

La UE necesita comprar energía de forma colectiva para evitar la crisis invernal, dice el primer ministro de Bélgica

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen que comprar energía de forma colectiva y aplicar topes de precios al gas para evitar lo que podría ser un duro invierno, dijo este viernes el primer ministro belga, Alexander De Croo.

“Nos dirigimos a un invierno que podría ser difícil. Solo podremos superar este período difícil si trabajamos juntos”, dijo De Croo antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

“Tenemos que formar un bloque energético, comprar energía de forma colectiva, hacer uso de los topes de precios y coordinarnos mejor entre nosotros”, añadió.

De Croo continuó diciendo que la Comisión Europea “debería tomar la iniciativa ahora mismo”.

Cortes de gas ruso afectan a la Unión Europea

“Si todos actuamos por nuestra cuenta, no podremos salir de esta”, subrayó.

Europa ha intentado reducir su dependencia del gas natural ruso desde la invasión de Ucrania a finales de febrero.

La crisis energética europea se agravó este mes cuando Moscú redujo aún más el suministro a Alemania, Italia y otros miembros de la Unión Europea. Doce países de la UE se han visto afectados hasta ahora por los cortes de suministro de gas ruso, dijo el jueves el jefe de la política climática del bloque, Frans Timmermans.

El suministro de gas en la UE está “actualmente garantizado”, pero la situación “debe tomarse en serio”, dijo este jueves la Comisión de la UE a CNN.

Este jueves, la UE y Noruega acordaron seguir reforzando su cooperación en el ámbito energético, proporcionando a la UE suministros adicionales de gas.

