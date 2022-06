Velada del año 2 de Ibai Llanos: a qué hora empiezan los combates, quiénes son los participantes y quién actúa

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Si eres seguidor del famoso streamer español Ibai Llanos ya debes conocer a la perfección que además de jugar en Twitch, de entrevistar a futbolistas y artistas por igual, también organiza eventos que han llegado a ser tendencia en redes sociales. Un ejemplo perfecto fue el Mundial de Globos que organizó junto a Piqué.

Velada del año 2 de Ibai

En esta oportunidad, se trata de una pelea de boxeo que enfrenta a youtubers, streamers y otras personalidades a la que llamó Velada del año. Esta segunda edición se realizará el sábado 25 de junio a las 05:30 p.m. hora de España, 11:30 a.m. hora de Miami.

La velada se transmitirá en el canal de Twitch de Ibai.

El streamer dio a conocer el miércoles que Salvador Salvà Rodríguez, quien estuvo a cargo del arbitraje de la velada de 2021, velará por las reglas de los combates. Salvà es un árbitro de boxeo que ha participado en torneos internacionales.

El evento como tal está presentado por las streamers españolas Cristinini y Jen Herranz.

La velada del año se realizará en el Pabellón Olímpico de Bandalona, cerca de Barcelona en España.

Horarios clave de la velada

El evento contará con la siguiente estructura. Ten en cuenta que el horario es de la península española y las horas son aproximadas, indicó Ibai.

5:30 p.m. – 6:30 p.m.: Inicio de transmisión y alfombra roja 6:35 p.m.: Ibai Llanos se une a la transmisión como comentarista junto al streamer Reven y el famoso comentarista de boxeo español Jaime Ugarte. 6:45 p.m.: Presentación del rapero español Rels B. 7:15 p.m.: Primer enfrentamiento: Carola vs. Spursito 7:40 p.m.: Presentación de la cantante argentina Nicki Nicole 8:15 p.m.: Segundo enfrentamiento: Paracetamor vs. Ari 8:40 p.m.: Presentación del productor y DJ argentino Bizarrap 9:00 p.m.: Tercer enfrentamiento: Momo vs. Viruzz 9:20 p.m.: Presentación de Quevedo 9:50 p.m.: Cuarto enfrentamiento: Luzu vs. Lolito 10:10 p.m.: Presentación del cantante argentino Duki 10:30 p.m.: Quinto enfrentamiento y el más esperado, se enfrentan el cantante David Bustamante y uno de los creadores de contenido más importantes de España, Míster Jägger 11:00 p.m.: Fin del evento

Ibai dijo que artistas como los argentinos Emilia y Trueno asistirán a la velada pero no se presentarán.

VELADA DEL AÑO II. SÁBADO 25 DE JUNIO. 18:00. pic.twitter.com/19Si6LxrTz — Ibai (@IbaiLlanos) May 18, 2022

¿Quiénes son los participan de cada combate en la velada del año 2 de Ibai?

Primer enfrentamiento: Carola vs. Spursito

Por un lado, Carola, oriundo de Galicia, es uno de los streamers que más ha crecido en el panorama hispanohablante en el último año gracias a sus participaciones en series de “GTA Roleplay” y a unirse al equipo de creadores de contenido de KOI, el equipo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. De cara a su combate, quizás parte como favorito porque, como él mismo había explicado, ya había practicado boxeo durante tres meses antes de iniciar esta nueva preparación.

En el otro lado, Spursito, quien se convirtió en una de las referencias de los creadores de contenidos de fútbol y “FIFA” en YouTube y posteriormente lo hizo también en Twitch. El joven, de origen andorrano, también se convirtió en una de las caras visibles de LaLiga para llevar el fútbol a las nuevas generaciones. En su preparación para la velada ha contado con el tres veces campeón europeo del peso superligero Sandor Martín, una de las grandes promesas del boxeo español, quien ya participó en la primera velada de Ibai como entrenador de Reven.

Segundo enfrentamiento: Paracetamor vs. Arigameplays

Paracetamor, otra veterana en el mundo del streaming de videojuegos en Twitch, ha participado en multitud de series de “Minecraft” con otros streamers así como ha sido una asidua de “League of Legends” o “Fortnite”, entre otros juegos. Como parte de su preparación, ha contado con el entrenador profesional de boxeo Tinín Rodríguez y se ha enfrentado (y documentado en video) a nada más y nada menos que a una campeona del mundo del peso mínimo como es Joana Pastrana.

En frente tendrá a la mexicana Arigameplays, otra veterana de la creación de contenido en internet y una de las streamers más seguidas de todo el mundo con más de 4,4 millones de seguidores en Twitch, siendo especialmente popular por jugar a “Fortnite”, “GTA V” y “Minecraft”, entre otros. En sus entrenamientos para la velada, ha tenido incluso la oportunidad de entrenar con el legendario Julio César Chávez del que dijo que le ayudó a corregir ciertas cosas.

Tercer enfrentamiento: Momo vs. Viruzz

El argentino Momo es un todoterreno de la creación de contenido en YouTube, Twitch y otras redes sociales, pero si algo le ha caracterizado es su pasión por el fútbol y especialmente por Platense, el club de sus amores, al que no deja de promover allá por dónde va. Viviendo ahora en Barcelona, ha entrenado bajo la batuta de Javi Gallego e incluso ha practicado con un campeón y leyenda del boxeo mundial y argentino: Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

Viruzz, el influencer que se enfrentará a Momo, es un creador que ha hecho videos de todo tipo: videoblogs, gameplays de Clash Royale, retos de comida… Ya estuvo en la primera velada de Ibai en el enfrentamiento que más focos acaparó: el combate entre él y Mr. Jägger. Acabó derrotado, pero aportó mucho al espectáculo, demostrando que su condición física y su pasión por el deporte podían mantenerle cercano al boxeo. En esta ocasión, parte como favorito por llevar más tiempo entrenando en boxeo que Momo y por la diferencia de altura.

Cuarto enfrentamiento: Luzu vs. Lolito

Luzu es uno de los grandes veteranos de internet y concretamente de YouTube, donde se convirtió en uno de los referentes de la comunidad hispana haciendo reflexiones sobre la vida, documentando los momentos más importantes de su vida (su viaje a Estados Unidos, su boda o el nacimiento de su primer hijo) y hasta jugando a videojuegos. Para su puesta a punto de cara al combate, se ha mudado a Barcelona y a su favor parte que él ya era una persona activa y deportista.

Su contrincante, Lolito, es uno de los referentes hispanohablantes en el streaming de juegos de acción, especialmente en juegos como “Fornite”, donde siempre ha sido considerado como uno de los mejores jugadores españoles o “Rust”. Su participación en la velada fue una de las grandes sorpresas pues ha tenido que bajar de peso para poder competir contra Luzu y como el mismo aseguraba llevaba 10 años sin practicar nada de ejercicio. A su favor juega que también le entrena Sandor Martín.

Quinto enfrentamiento: David Bustamante vs. Míster Jägger

El cantante autor de temas como “Dos hombres y un destino” o “No soy un superman”, David Bustamante entró a participar a la velada en sustitución del actor Jaime Lorente, quien iba a ser el rival inicial de Jägger. Sobre sus habilidades para el boxeo, no se conoce mucho pues a diferencia del resto de participantes, no es un asiduo a documentar en vídeo o contar en streaming como le va. No obstante, en un vídeo que publicó en sus redes dejó ver que se encuentra en buena forma física.

En frente estará Jägger, que se convirtió en el protagonista de la primera velada de Ibai por su humor, su lucha por bajar de peso para llegar en igualdad ante Viruzz y su combate contra él. Jägger es todo un veterano de internet desde que subía sus particulares, exagerados y cuasi surrealistas vídeos a YouTube hasta ahora, que se ha popularizado más aún tras su éxito en Twitch interpretando a personajes en “GTA Roleplay” o ‘dando clases’ con su humor único. Para el combate llega de nuevo con la vitola de ser uno de los candidatos a dar más espectáculos gracias a su forma física tras años practicando rugby y tras entrenar boxeo con Pablo Martínez en el Usera Fight Club de Madrid, el gimnasio de barrio que siempre reivindica.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.