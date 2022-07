Condenan a mujer a 50 años de prisión por el homicidio de su hija recién nacida en El Salvador

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Un tribunal de sentencia de San Miguel, en el este de El Salvador, impuso 50 años de cárcel a Lesly Lisbeth Ramírez Ramírez por el delito de homicidio agravado de su hija recién nacida.

La mujer, ahora de 21 años, recibió la pena máxima contemplada en Código Penal de El Salvador.

Según la acusación de la Fiscalía, el 17 de junio de 2020 Ramírez tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña, a quien luego le habría causado seis heridas en el cuello con un cuchillo, para luego supuestamente dejarla tirada en el patio de la casa.

La Fiscalía presentó al tribunal el dictamen forense que determinó que la niña nació con vida y que la causa de su muerte fue “degüello por herida tipo contuso-cortante producida por arma blanca”.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía aseguró que Ramírez ocultó el embarazo a sus familiares, quienes, después de que ella diera a luz, la llevaron a un hospital, donde fue detenida por las autoridades. En ese momento tenía 19 años.

La versión de las autoridades fue rechazada por la defensa durante el proceso penal. “No hay testigos presenciales. Ese escenario que plantea la Fiscalía no ocurrió”, dijo a CNN Aby Cortez, abogada de la joven.

Según Cortez no existen evidencias que respalden los hechos que describió la Fiscalía en su acusación, y niega que haya agredido al bebé con un arma blanca.

La abogada dice que Ramírez no sabía que estaba embarazada y que sintió deseos de defecar sin saber que comenzaba el trabajo de parto. “Ella era primeriza y no sabía lo que le estaba pasando en ese momento. Fue a la letrina y expulsó algo, pero ella no sabía que era”, agregó Cortez, en entrevista por teléfono con CNN.

