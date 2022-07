Fórmula Uno: así funciona el dispositivo ‘halo’, que ha salvado la vida de varios pilotos

herbertholguin

(CNN) — Tal como ocurrió cuatro años atrás con Charles Leclerc, durante un grave accidente en la primera curva del Gran Premio de Bélgica, el dispositivo “halo” de la Fórmula Uno volvió a salvar este domingo al piloto Zhou Guanyu después de verse involucrado en otro horrible accidente a alta velocidad en el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Estoy bien, todo despejado”, tuiteó Zhou más tarde el domingo, junto con una selfie. “Halo me salvó hoy. ¡Gracias a todos por sus amables mensajes!”.

El dispositivo ha dividido la opinión desde su presentación en la temporada 2018 de la F1, pero efectivamente esa jaula de seguridad fue el ángel de la guarda de Charles Leclerc y ahora lo ha sido de Zhou, conductor de un Alfa Romeo .

El halo está hecho de titanio y forma una protección alrededor de la cabina. Aunque inicialmente recibió algunas críticas de los conductores, desde entonces varios conductores le han dado crédito por prevenir lesiones graves.

El accidente de Zhou: El halo me salvó hoy

Zhou fue uno de los varios conductores involucrados en el accidente de la curva uno, que resultó en que su Alfa Romeo volcara y patinara sobre la pista y sobre la grava, antes de estrellarse contra la cerca.

El coche de Zhou acabó encajado entre la barrera de neumáticos y la valla de protección, que está ahí para proteger a los aficionados. La naturaleza incómoda de la ubicación del automóvil significó que tomó algún tiempo sacarlo.

George Russell de Mercedes, quien hizo en contacto con Zhou durante la colisión, inmediatamente salió de su auto una vez que se detuvo y corrió para ver al otro piloto.

El halo de titanio protegió a Zhou de cualquier lesión.

El caso de Leclerc y Alonso

La estructura de titanio construida sobre la cabina para proteger las cabezas de los pilotos protegió a Leclerc del auto de Fernando Alonso, en 2018, después de que el español y su auto volaran por los aires, tras esquivar el Renault de Nico Hülkenberg.

Tras el incidente, hubo daños evidentes en el ‘halo’ del francés Leclerc.

“Vi la repetición y vaya que fue una gran prueba para ‘halo'”, dijo Alonso, que fue uno de los muchos pilotos que votaron por su implementación.

“No necesitamos ninguna prueba, pero es algo bueno”, dijo. “El lado positivo es que los tres estamos bien, especialmente Charles”, agregó.

Irónicamente, Leclerc, que salió ileso, ha expresado su desaprobación al ‘halo’.

“Nunca he sido seguidor del ‘halo'”, tuiteó después de la carrera, “pero tengo que decir que estuve muy feliz de tenerlo sobre mi cabeza hoy”.

En declaraciones a los periodistas justo después del incidente, Leclerc dijo: “Si hoy ha sido útil o no, no sé. No sé qué hubiera pasado sin él, pero en algunos casos es definitivamente útil”.

El ‘halo’ divide las opiniones

Muchos seguidores y figuras famosas de la F1 se han burlado del nuevo implemento de seguridad, sobre todo por su apariencia.

Martin Brundle, que compitió en 158 carreras en un período de 13 años, desde 1984 hasta 1996, calificó el halo de “corriente y feo”, mientras que el tres veces campeón Niki Lauda dijo que “el halo destruye el ADN de un automóvil de Fórmula Uno”.

Nico Rosberg, campeón del mundo de 2016, dijo en 2018 después del accidente en Bélgica: “Podemos terminar la discusión de ‘halo’ ahora. ¡Salvará vidas!”

Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), fue una de las principales figuras detrás de la introducción del halo, tuiteó después del incidente en ese entonces: “La seguridad es lo primero. Por eso presentamos el halo”.

El expiloto de Ferrari Felipe Massa, quien terminó con una fractura de cráneo en el GP húngaro en 2009 después de estar atascado entre escombros, dijo en 2018 tras el accidente de Alonso y Leclerc: “¡Después de ver esto, podemos decir que ‘el halo es hermoso'”.

