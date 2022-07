El alcalde de Uvalde dice que teme que se encubra la investigación de la masacre escolar y pide intervención del gobernador de Texas, Abbott

Alexandra Ferguson

Uvalde, Texas (CNN) — El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo a CNN que ha perdido la fe en los líderes de Texas que investigan la forma en que las fuerzas del orden respondieron al tiroteo en la escuela primaria de su ciudad que terminó con la vida de 19 niños y dos adultos.

“No confío, al 100%, en el DPS porque creo que hay un encubrimiento”, dijo sobre el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia principal encargada de identificar lo que llevó a los agentes bien armados a esperar fuera de un aula durante más de una hora antes de enfrentarse al atacante.

“McGraw está encubriendo tal vez a sus agencias”, continuó McLaughlin en su ataque más duro hasta ahora contra el coronel Steven McCraw, el director del DPS.

McCraw dijo al Senado de Texas que la respuesta policial fue un “fracaso lamentable” y culpó exclusivamente al jefe de la policía escolar Pedro “Pete” Arredondo.

Pero McLaughlin dijo a CNN este martes que no sentía que la historia completa de la masacre del 24 de mayo estaba saliendo a la luz, en parte porque el DPS de Texas no estaba siendo transparente.

“Todas las agencias en ese pasillo van a tener que compartir la culpa”, dijo. El personal de múltiples agencias policiales se reunió dentro y fuera de la escuela antes de que el atacante fuera enfrentado y asesinado.

McLaughlin dijo en una entrevista: “En este momento, no sé qué creer y qué no creer”.

Y aunque dijo que confiaba en los individuos del DPS que servían a su comunidad, ya no creía en los altos mandos.

CNN se puso en contacto con el DPS para obtener comentarios y aún no ha recibido respuesta.

McLaughlin dijo que no había tenido una sesión informativa “de nadie” desde el día después del tiroteo, cuando el gobernador de Texas Greg Abbott y otros habían viajado a Uvalde para ser informados de lo ocurrido.

Aún así, dijo, los hechos clave en la línea de tiempo no se alineaban, una cronología que ya ha sido cambiada masivamente desde las horas después del ataque cuando las fuerzas del orden fueron elogiadas por Abbott y otros.

“Perdí la confianza porque la narrativa del DPS cambió tantas veces y cuando hicimos preguntas, no estábamos recibiendo respuestas”.

McLaughlin pidió al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigara la respuesta de las fuerzas del orden y ese trabajo ya ha comenzado.

En repetidas ocasiones dijo que su objetivo era simplemente conseguir la verdad para las familias de las dos profesoras y los 19 niños, de entre 9 y 11 años, que fueron disparados y asesinados ese día.

Y pidió que Abbott volviera a Uvalde para hablar con los familiares en duelo.

“Estas familias quieren hablar con el gobernador y él tiene que venir a verlos”, dijo, añadiendo que le escribirá a Abbott para hacer la petición y reafirmar sus preocupaciones con respecto a la investigación.

CNN se puso en contacto con la oficina de Abbott para obtener comentarios y no recibió respuesta.

McLaughlin estuvo con Abbott, los senadores estadounidenses John Cornyn y Ted Cruz y otros funcionarios cuando el DPS dio su primer resumen de lo que había sucedido antes de que Abbott dirigiera una conferencia de prensa.

Dijo que Arredondo, el jefe de la policía escolar que luego fue culpado por la inacción, también estaba allí, de pie contra una pared. No habló y nadie le hizo una pregunta, dijo el alcalde.

McLaughlin, en el extremo izquierdo, grita mientras Beto O’Rourke interrumpe una conferencia de prensa el día después de la masacre de la escuela primaria Robb.

McLaughlin llamó la atención nacional por primera vez en la rueda de prensa inicial tras el tiroteo, cuando gritó improperios a Beto O’Rourke, mientras el excandidato a la presidencia y al Senado, que ahora se presenta como candidato a gobernador, intentaba enfrentarse a Abbott.

Dijo que no se arrepentía de ello porque había familias en duelo en la audiencia.

“Ese no era el lugar para subir y empezar a gritar. Eso me enojó porque no era el lugar ni el momento”, dijo. McLaughlin dijo que se oponía a que la política de cualquier bando interfiriera en una situación en la que las familias seguían esperando respuestas.

Denunció que todo se divide en función de las líneas políticas de los partidos y deseó que se pudieran celebrar algunos debates sin tener en cuenta si se trata de algo republicano o demócrata. Dijo que era partidario de elevar la edad en la que se puede comprar un rifle de asalto de 18 a 21 años, así como de mejorar los controles de antecedentes para los compradores más jóvenes. Dijo que había comprado un rifle de asalto cuando pensó que serían prohibidos, pero que nunca lo había utilizado.

El propio McLaughlin ha sido cuestionado sobre su grado de transparencia.

McLaughlin dijo que había decidido que Arredondo asumiera su cargo en el ayuntamiento a puerta cerrada, que había ganado antes del tiroteo, porque no quería una ceremonia elegante tan pronto después de la muerte de tantos niños. Arredondo dimitió ya de ese puesto y se encuentra bajo licencia administrativa de su trabajo.

Las fotos de la familia muestran a seis de los asesinados en la escuela primaria Robb. Fila superior, de izquierda a derecha: Xavier López, Eva Mireles y José Flores Jr. Abajo, de izquierda a derecha: Uziyah García, Amerie Jo Garza y Lexi Rubio.

Por ahora, McLaughlin está pensando en cómo reaccionarán los estudiantes durante el nuevo año escolar que comienza el próximo mes.

Uvalde está cerca de la frontera con México, y dijo que hay frecuentes cierres de escuelas mientras se llevan a cabo operaciones de inmigración y de otras fuerzas del orden.

“¿Cómo se va a sentir el 15 de agosto cuando empecemos la escuela y tengamos estas persecuciones pasando por la ciudad?”, preguntó.

“¿Cómo se van a sentir estas familias? ¿Cómo se van a sentir estos niños? ¿Cómo se van a sentir estos padres?”

McLaughlin, cuyo mandato como alcalde termina en 2024, dijo que eran las familias de los que no volvieron a casa de la Primaria Robb las que son su foco de atención en este momento.

“Quiero que estas familias tengan un cierre. Nada va a curar el dolor que tienen, nunca va a curar ese dolor pero necesitan saber lo que pasó y necesitan saber la verdad”.

