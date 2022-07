Todo lo que sabemos del tiroteo masivo cerca de Chicago durante las celebraciones del 4 de Julio que dejó 6 muertos

Juan Pablo Elverdin

Highland Park, Illinois (CNN) — Un día de celebración nacional se convirtió en tragedia este lunes cuando un hombre armado mató a seis personas e hirió a decenas de otras en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, cerca de Chicago, dejando a la nación en duelo por otro tiroteo masivo.

El presunto atacante, identificado por las autoridades como Robert E. Crimo III, utilizó un “rifle de alta potencia” en un ataque que pareció ser “aleatorio” e “intencionado”, dijo la policía. Creen que el hombre, que fue detenido más tarde este mismo lunes, se subió a la azotea de un negocio y abrió fuego contra el desfile unos 20 minutos después de que éste comenzara.

Los transeúntes pensaron inicialmente que el sonido de los disparos que atravesó el soleado desfile justo después de las 10 de la mañana en la Avenida Central de la ciudad, a unos 40 kilómetros al norte de Chicago, eran fuegos artificiales, hasta que cientos de asistentes comenzaron a huir aterrorizados, abandonando cochecitos, sillas y parafernalia con la bandera estadounidense esparcidos por las calles.

FOTOS | El tiroteo del 4 de julio en Highland Park, Illinois

Testigos presenciales describieron cómo agarraron a sus hijos y familias y corrieron para salvar sus vidas, y algunos se escondieron detrás de contenedores de basura o en tiendas cercanas para ponerse a salvo en medio del caos.

Uno de los asistentes al desfile describió haber visto a una niña asesinada a tiros, otro vio a un hombre con un disparo en la oreja y la cara llena de sangre.

“Parecía una zona de combate, y es repugnante. Es realmente repugnante”, dijo Zoe Pawelczak, que asistió al desfile del Día de la Independencia con su padre.

La carnicería pone punto final a una primavera y un verano estadounidenses ya de por sí sangrientos: en los últimos 186 días se han producido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos, según los datos recopilados por Gun Violence Archive, una organización sin ánimo de lucro que realiza un seguimiento de este tipo de incidentes.

“No hay palabras para el tipo de maldad que se presenta en una celebración pública de la libertad, se esconde en un tejado y dispara a personas inocentes con un rifle de asalto, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. “Es devastador que una celebración de Estados Unidos haya sido desgarrada por nuestra plaga exclusivamente estadounidense”.

La policía capturó al sospechoso cerca de Lake Forest (Illinois) tras una intensa persecución por toda la zona de Chicago. Fue detenido tras protagonizar una breve persecución en coche antes de ser detenido.

Se encontraron pruebas de armas de fuego en la azotea de un negocio cercano al tiroteo, dijo este lunes el comandante de la policía Chris O’Neill. El atacante utilizó una escalera adosada a la pared del edificio desde un callejón para acceder a la azotea, dijo Christopher Covelli, portavoz del Grupo Especial de Delitos Graves del Condado de Lake.

Entre las seis personas asesinadas, cinco adultos murieron en el lugar de los hechos y uno en el hospital, según la forense del condado de Lake, Jennifer Banek. La edad de la sexta víctima aún no está clara.

Un total de 26 pacientes fueron recibidos en el Hospital Highland Park, dijo el Dr. Brigham Temple, director médico del Sistema de Salud de la Universidad de NorthShore. Los heridos tenían edades comprendidas entre los 8 y los 85 años; cuatro o cinco pacientes eran niños, dijo Temple.

Dijo que 19 de los 25 heridos de bala fueron tratados y han sido dados de alta. Había heridas de bala en las extremidades, así como en partes más centrales del cuerpo, añadió.

Hay que hacer más

El año pasado fue el peor año registrado desde que el Gun Violence Archive comenzó a rastrear los tiroteos masivos en 2014. Hubo un total de 692 tiroteos masivos en Estados Unidos en 2021, según la organización.

El ataque de Highland Park se produce después de varios tiroteos masivos recientes que conmocionaron a la nación, incluyendo el ataque racista de un joven de 18 años en un supermercado de Nueva York que mató a 10 personas y el tiroteo de otro joven de 18 años en una escuela de Texas que dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos.

“Gente simplemente cayendo y cayendo”: testigos describen el terror en el tiroteo del desfile de Illinois

Tras esas masacres, el presidente Joe Biden firmó la primera ley federal de seguridad de armas de fuego en décadas, lo que supuso un importante avance bipartidista en uno de los temas políticos más polémicos de Washington.

El senador de Illinois Dick Durbin dijo durante una visita a Highland Park a última hora de este lunes que había que hacer más en materia de legislación sobre armas.

“No hay ninguna razón para que una persona posea un arma de asalto militar. No tiene ningún valor para la caza, ni para el deporte, ni siquiera para la autodefensa”, dijo. “Es una máquina de matar”.

Lo que sabemos sobre el sospechoso del tiroteo

Covelli, portavoz del Grupo Especial de Delitos Graves del Condado de Lake, dijo que los agentes de la ley “procesaron una cantidad significativa de pruebas digitales”, que ayudaron a los investigadores a identificar a Crimo como el sospechoso.

“Se cree que este individuo fue el responsable de lo ocurrido y la investigación continuará. Por el momento no se han aprobado los cargos, y estamos muy lejos de ello”, dijo.

Crimo, que se hace llamar “Awake the Rapper”, publicó videos musicales en línea en varios de los principales medios de transmisión y en un sitio web personal, en algunos de los cuales aparecían escenas animadas de violencia armada.

Arrestan una persona en relación con tiroteo en Highland Park 2:56

En un video titulado “Are you Awake” (¿Estás despierto?), se ve una animación de dibujos animados de un atacante con figura de palo —que se parece a la apariencia de Crimo— con equipo táctico llevando a cabo un ataque con un rifle. Se ve a Crimo narrando: “Tengo que hacerlo. Es mi destino”.

El tío del sospechoso, Paul A. Crimo, dijo a CNN que había hablado largamente con las fuerzas del orden este lunes y describió a su sobrino como una “persona solitaria y tranquila”.

Dijo que no conoce ninguna opinión política de su sobrino, aunque lo describió como activo en YouTube.

Su hermano, que es el padre del sospechoso, se presentó anteriormente como candidato a la alcaldía.

“Tengo el corazón roto por todas las familias que han perdido la vida”, dijo Paul Crimo.

Historias de terror

Los testigos contaron historias de puro terror tras el tiroteo en el afluente suburbio de Chicago.

Miles Zaremski dijo que escuchó lo que creía que eran entre 20 y 30 disparos, en dos ráfagas consecutivas de disparos, alrededor de las 10:20 a.m. CT, poco después del inicio del desfile. Dijo a CNN que vio a varias personas ensangrentadas y en el suelo y describió la escena como caótica.

Zoe Pawelczak, que asistió al desfile del Día de la Independencia con su padre, dijo que los asistentes al desfile pensaron inicialmente que la serie de estallidos eran fuegos artificiales, dada la ocasión.

“Y yo pensé que algo iba mal. Cogí a mi padre y empecé a correr. De repente, todos los que estaban detrás de nosotros empezaron a correr”, dijo. “Miré hacia atrás, probablemente a seis metros de mí. Vi a una chica que había sido alcanzada por un disparo y muerta”.

A Lake County police officer walks down Central Ave in Highland Park on Monday.

Jeff Leon y su esposa estaban a punto de ver a sus hijos gemelos de 14 años marchar en el desfile con el equipo de fútbol del instituto cuando estallaron los disparos.

“Íbamos a intentar cogerlos”, dijo León. Entonces vieron a un hombre “que tenía una evidente herida de bala extremadamente profunda a lo largo del lado derecho de la cabeza, por encima de la sien”. Leon dijo que escuchó tal vez 20 o 30 estallidos antes de mirar a su derecha y ver el movimiento de la policía y la gente cayendo.

Steve Tilken dijo a CNN que se refugió en el sótano de una tienda con su mujer, sus dos nietos y decenas de personas más mientras la policía rastreaba la zona en busca del agresor.

“Estábamos como patos sentados allí mismo y una bala podía atravesar todos nuestros cuerpos”, dijo.

Joe Sutton, Shawn Nottingham, Chuck Johnston, Curt Devine, Eric Levenson, Claudia Domínguez, Melissa Alonso, Brynn Gingras, Steve Almasy, Jeff Winter, Yahya Abou-Ghazala, David Williams y Jason Hanna de CNN contribuyeron a este informe.

