James Caan, actor de El Padrino, muere a los 82 años

(CNN) — James Caan, un veterano actor de cine conocido por su trabajo en películas como “El Padrino”, “Misery” y “Elf”, murió, dijo su familia en un comunicado en su cuenta verificada de Twitter. Tenía 82 años.

“Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio”, se lee en el comunicado. “La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”.

No se mencionó la causa de la muerte.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

Francis Ford Coppola y James Caan en el aniversario número 50 de “El Padrino”.

¿Quién era James Caan?

Caan saltó a la fama por primera vez interpretando al corredor de los Chicago Bears, Brian Piccolo, en “Brian’s Song”, una película para televisión de 1971 ampliamente vista. La película desgarradora narra la batalla de la vida real de Piccolo contra el cáncer terminal y recibió elogios por su tratamiento de la amistad interracial entre Piccolo y un compañero de equipo negro, Gale Sayers.

Su siguiente película, “El padrino” de 1972, convirtió a Caan en una estrella. Aunque no era italiano, Caan interpretó al exaltado Sonny Corleone, el mayor de los tres hijos del mafioso Vito Corleone, quien es memorablemente asesinado a tiros por gánsteres rivales en una cabina de peaje.

En una entrevista de 2021 para “CBS Sunday Morning”, Caan dijo que basó la personalidad de Sonny en el difunto comediante Don Rickles.

“No fue imitar a Don Rickles. Fue tener ese impulso, esa cosa, ¿sabes? Simplemente estaba enfocado en eso”, dijo sobre su actuación.

El papel le valió una nominación al Oscar. Caan también apareció en un flashback en “El Padrino, Parte II”.

Caan fue quizás mejor conocido por interpretar a personajes duros en películas como “Thief” y “Rollerball”. Pero fue un actor versátil que interpretó una variedad de papeles, incluido “Misery”, la adaptación de Stephen King de 1990 sobre un novelista de romance apacible aterrorizado por una fanática obsesiva.

Probablemente sea mejor conocido por el público más joven por su papel en “Elf”, el cuento navideño en el que interpretó al padre tipo Scrooge de Will Ferrell, un editor de libros para niños disgustado al saber que tiene un hijo exuberante que viste un disfraz de duende y vierte miel de maple en su espagueti.

En la misma entrevista de CBS, Caan dijo que casi rechazó el papel solo por el título de la película, pero Ferrell lo convenció de unirse al proyecto.

