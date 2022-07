Así va el palmarés de Grand Slam entre Nadal, Djokovic y Federer: ¿quién va ganando?

Alejandra Ramos

(CNN Español) — El tercer Grand Slam del año cerrará con el enfrentamiento entre Nick Kyrgios y Novak Djokovic en Wimbledon. Y en caso de que Djokovic se corone campeón, el serbio estaría a un título Grand Slam de empatar con Rafael Nadal.

De momento, así van los palmarés de Grand Slam entre estas tres leyendas vigentes del tenis:

El español Rafael Nadal es el tenista masculino con más títulos de Grand Slam. En enero de 2022 obtuvo su reconocimiento número 21 en el Abierto de Australia y superó de esa manera a Roger Federer y Novak Djokovic, que tienen 20 cada uno, y luego ganó nuevamente el Roland Garros, el Grand Slam 22.

El jugador de 36 años ha ganado 14 títulos de Roland Garros, cuatro títulos del US Open, dos títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Australia en su carrera, lo que lo convierte en el segundo hombre en la Era Abierta en ganar cada uno de los cuatro Grand Slams dos veces.

El primero en lograr esa hazaña fue Djokovic al lograr su segundo Roland Garros.

Sin embargo, el español tuvo que retirar de Wimbledon por un dolor que casi lo obliga a no terminar el partido de cuartos de final.

Djokovic en la final de Wimbledon

Novak Djokovic se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en la final de este domingo en busca de su cuarto título consecutivo y el séptimo en su carrera en Wimbledon.

Y Wimbledon será probablemente el último Grand Slam del año en el que compita Djokovic debido a la normativa de la vacuna covid-19 en Estados Unidos.

“Me encantaría ir a Estados Unidos, pero a día de hoy no es posible. Ya no hay mucho que pueda hacer, quiero decir que realmente depende del gobierno de EE.UU. tomar la decisión de permitir o no a las personas no vacunadas entrar en el país”, dijo Djokovic.

De ganar la final de mañana, Djokovic acumularía 21 títulos Grand Slam, dejando atrás a Roger Federer, quien está planeando su regreso, confirmando a principios de año que jugará en la Copa Laver en septiembre y en el torneo Swiss Indoors de Basilea (Suiza) en octubre.

