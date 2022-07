Cómo pedir la ayuda de 200 euros para familias con bajos ingresos en España: requisitos y cómo solicitarlo

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — El Gobierno de España otorgará una ayuda económica a las familias de bajos ingresos, un cheque de 200 euros que fue aprobado a finales de junio como parte de una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Según el real decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ayuda consiste en un pago único para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante la subida de precios de los últimos meses por la crisis energética que ha causado la invasión de Rusia a Ucrania.

En España, la tasa de inflación llegó a 10,2% en junio, según los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nivel más alto desde 1985. Entre los incrementos más notables están el transporte, la alimentación y la energía, que afectan en mayor medida la renta de la población con menos ingresos.

Esta ayuda económica es gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se puede solicitar desde el 8 de julio.

Aquí te decimos quién puede pedir este cheque, los requisitos y cómo puedes solicitarlo.

¿Cuáles son los requisitos para poder cobrar el cheque de 200 euros?

Pueden pedir el cheque de 200 euros tanto los desempleados como los asalariados y autónomos, siempre y cuando tengan bajos ingresos. Estos son los requisitos que deben cumplir:

Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante el año inmediato anterior Estar inscrito en la oficina de empleo o estar dado de alta en la Seguridad Social, según sea el caso Residir en hogares en los cuales la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 Su patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros

Toma en cuenta que no podrán recibir esta ayuda aquellas personas que perciban el ingreso mínimo vital o las pensiones de jubilación.

¿Cómo solicitar el cheque de 200 euros?

Las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados podrán solicitar la ayuda de 200 euros hasta el 30 de septiembre de 2022.

Para pedir el cheque es necesario llenar un formulario electrónico disponible en el sitio web de la Agencia Tributaria. Para ello, es indispensable contar con el certificado digital o Cl@ve (la plataforma de la Identidad Electrónica para las Administraciones).

El solicitante deberá consignar el NIF, así como el de las personas que convivan en el mismo domicilio. No es obligatorio consignar el NIF de menores de 14 años que no dispongan del mismo. No es necesario aportar ninguna documentación pero sí una cuenta bancaria (el titular debe ser el solicitante) a la cual deseas que se transfiera la ayuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada.

