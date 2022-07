Para derrotar a Ron DeSantis, los demócratas de Florida se unen en torno a Charlie Crist y al manual de estrategias de Joe Biden

Sin embargo, Crist ha sido un voto confiable a favor del derecho al aborto en la Cámara de Representantes, y ha obtenido el respaldo de Barbara Zdravecky, ex directora ejecutiva de Planned Parenthood of Southwest and Central Florida, y Alex Sink, ex directora financiera electa del estado que fundó una organización que recluta y capacita a mujeres demócratas que apoyan el derecho al aborto para postularse para cargos públicos.

“Charlie ha estado haciendo esto durante 30 años. Tiene relaciones que se remontan a décadas”, dijo Fried. “Y muchas de mis relaciones son más nuevas y la gente sabe que no soy una demócrata típica, lo que significa que defiendo las cosas de manera diferente, hablo de manera diferente y no juego con la política interna del partido. Y desafortunadamente eso es lo que hace Charlie. Yo no juego. Él ofrece posiciones a la gente, hace tratos, y no estoy dispuesta a hacer eso”.

