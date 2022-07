Las primeras fotos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

1 de 12 | Ben Affleck y Jennifer Lopez se conocieron en el set de la película “Gigli” en 2001. (Photo by Scott Alfieri/Getty Images) 2 de 12 | La pareja, de la mano durante la grabación de un video de Jennifer Lopez, en Beverly Hills, California, el 20 de octubre de 2002. (Photo by Ben-Ari Finegold/Getty Images) 3 de 12 | En el festival de Sundance, el 18 de enero de 2003 en Park City , Utah. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) 4 de 12 | En la premier de “Daredevil”, el 9 de febrero de 2003 en Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 5 de 12 | La pareja, ya comprometida, en la ceremonia de los Oscar el 23 de marzo de 2003 en Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 6 de 12 | En un juego de Los Angeles Lakers el 11 de mayo de 2003 en Los Angeles, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images) 7 de 12 | En la premier de su película “Gigli” el 27 de julio de 2003 in Westwood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 8 de 12 | En un juego de los Boston Red Sox el 11 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts. (Photo by Darren McCollester/Getty Images) 9 de 12 | A su llegada al festival de Venecia, Italia, el 9 de septiembre de 2021. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) 10 de 12 | En el festival de Venecia el 10 de septiembre de 2021. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) 11 de 12 | En la exhibición de la película “The Last Duel” en el festival de Venecia, el 10 de septiembre de 2021. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) 12 de 12 | Ben Affleck y Jennifer Lopez asisten a la proyección especial de “Marry Me” el 8 de febrero de 2022 en Los Ángeles, California. (Foto de Frazer Harrison/Getty Images)

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.