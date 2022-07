¿Se reanudan los vuelos entre Colombia y Venezuela? Lo que sabemos

Las pérdidas de la industria aérea serán de US$ 9.700 millones, según un informe de junio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La cifra representa una mejora con respecto a estimaciones previas y, sobre todo, en comparación a las pérdidas de 2020 y 2021, que fueron de US$ 137.700 millones y US$ 42.100 millones respectivamente.

