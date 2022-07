El estilo de la semana: la falda de lino despreocupada de Brad Pitt

Sin embargo, los hombres con falda siguen siendo noticia más de medio siglo después, ya sea Harry Styles en la portada de Vogue o el esmoquin de Billy Porter en los Oscar de 2019. Los avances son lentos, pero a medida que suceden más, se vuelven menos impactantes. Muchas declaraciones de moda que desafían el género parecen estar reservadas para eventos culturales de prestigio, pero parece que se están colando en eventos más discretos y en la vida cotidiana. ¿Y por qué no? A veces, como quizás ocurrió con Pitt, puede que un hombre con vestido no sea una declaración de moda subversiva en absoluto, sino simplemente una decisión práctica. Si no puedes soportar el calor, ponte esa falda de lino.

