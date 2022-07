La viruela del mono está en aumento en la comunidad LGBTQ. Esto es lo que debes saber

Más bien, es el contacto más prolongado el que parece ser responsable de la mayoría de los casos ahora. “Si me preguntas cuánto tiempo es ‘largo’, no puedo responder a esa pregunta, pero parece que es posible que esto no se transmita con un pincel ligero”, dijo Daskalaskis.

“Si es un abrazo que no necesariamente incluye una camiseta, ahí hay un riesgo teórico de transmisión, pero eso no es lo que estamos escuchando en términos de lo que está pasando con nuestros casos, entonces es un riesgo menor. No puedo decir riesgo cero”, dijo Daskalakis.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.