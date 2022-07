Las 10 monedas más fuertes del mundo (y no, el dólar no es el primero)

Es probable que si no estás relacionado con el mercado de divisas nunca antes hayas escuchado del dinar kuwaití. Y no te preocupes: se debe a que no está tan ampliamente disponible como el dólar y el euro. El Banco Central de Kuwait explica que desde el 2007, su dinar se vinculó a una “canasta no revelada de monedas internacionales de los principales socios comerciales y financieros de Kuwait”. ¿La razón? Según el banco, la política de cambio busca “mantener y mejorar la estabilidad relativa” de dinar kuwaití frente a otras monedas”. También proteger la economía nacional contra los impactos de la inflación importada”. Lo cual se deriva de que entre el 2003 y el 2007 la moneda estuvo vinculada al dólar. Pero Kuwait cambió la política “después de haber agotado todos los intentos de absorber los efectos adversos de la depreciación del dólar estadounidense frente a las principales monedas durante un período prolongado”.

