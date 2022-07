2 lluvias de meteoros iluminarán el cielo nocturno esta semana. Te decimos cómo puedes verlas

El eclipse lunar total del 8 de noviembre se podrá ver en Asia, Australia, el Pacífico, América del Sur y América del Norte entre las 3:01 a.m. ET y las 8:58 a.m. ET. Pero para las personas del este de América del Norte, la luna se pondrá durante ese tiempo.

Se prevé que la primera, la lluvia de meteoros delta acuáridas, alcance su punto máximo alrededor de las 6 a.m. ET (10 a.m. UTC) del viernes, según EarthSky.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.