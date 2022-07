Estrenos de agosto 2022: series y películas en Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max

Para aquellos que no puedan esperar y quieran comenzar a empaparse de la historia, entonces deben sintonizar el podcast original de HBO Max “The Official Games of Thrones Podcast: House of Dragon”, en el que podrán escuchar entrevistas a George R.R. Martin, parte del elenco de la serie y otras sorpresas.

“A League of Their Own evoca el espíritu alegre del amado clásico de Penny Marshall, mientras amplía la lente para contar la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar béisbol profesional, tanto dentro como fuera de la AAGPBL (Liga de béisbol profesional femenina All-American). La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson) y Max (Chanté Adams) y un nuevo conjunto de personajes ingeniosos e hilarantes mientras se abren camino hacia el campo, en el camino encontrando a sus equipos y a ellos mismos”, dice Prime Video de la producción.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.