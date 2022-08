¿Por qué es buena idea escribir sobre lo que soñamos?

De las muchas películas de temática onírica, mis dos favoritas son “Inception”, de Christopher Nolan, y la menos conocida “Until the End of the World”, de Wim Wenders, de 1991, con William Hurt, Sam Neill y Max von Sydow. Como subtrama en “Until the End of the World”, los protagonistas encuentran una forma de grabar en video sus sueños y posteriormente se vuelven narcisistamente adictos a verlos (hasta el punto de la locura).

“Últimamente he prestado atención a mis sueños”, escribió la directora y actriz Sarah Polley en sus nuevas memorias, “Run Towards the Danger”. “Después de 20 años de psicoanálisis y psicoterapia estoy acostumbrada a notarlos. Son señales de humo del pasado, que llaman mi atención sobre los restos quemados en un bosque lejano de la mente, empaquetados y enterrados bajo años de escombros, que aún arden. Pero últimamente también he empezado a ver los sueños como guías que señalan el camino a seguir”.

Paul McCartney se inspiró para escribir “Let It Be” después de que su madre le dijera esa frase en un sueño. La melodía de “Yesterday” también se le ocurrió en un sueño. “Soy un gran creyente en los sueños”, dijo McCartney en una entrevista con The New York Times Magazine. “Soy un gran recordador de los sueños”.

He viajado al espacio, al pasado y me he convertido en un superhéroe. He sido amigo íntimo de muchos famosos. He creado nuevos recuerdos con amigos y familiares, algunos fallecidos. He cometido crímenes terribles. Y he salvado el día, repetidamente.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.