¿Por qué los fiscales mexicanos investigan a Enrique Peña Nieto)

“Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades: ‘No presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva”, señaló López Obrador quien agregó que “no es mi fuerte la venganza”.

En su habitual conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no está detrás de las investigaciones, pero que no le puede decir a la Fiscalía que no indague.

